文化トレーニングビデオジェネレーター：迅速で魅力的な学習
シームレスなテキスト・トゥ・ビデオ変換による魅力的なビデオで、効果的なオンボーディングと人事トレーニングを提供します。
新入社員向けの会社の方針と手順に関する90秒の魅力的なトレーニングビデオを作成してください。このビデオには、プロフェッショナルなAIアバターがフレンドリーでサポート的なトーンで重要な情報を伝え、明るい音楽トラックが補完します。対象は新入社員と人事担当者で、HeyGenのAIアバターを使用してプレゼンテーションをパーソナライズし、アクセスしやすく歓迎されるオンボーディング体験を作り出すことを目指します。
HeyGenを使用してトレーニングビデオを生成することによるコスト削減と効率性を強調する45秒のプロモーション作品を制作してください。小規模ビジネスオーナーや予算を意識したL&Dチーム向けに設計されており、使いやすいテンプレートを多数紹介するダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリが、品質を損なうことなくコンテンツ作成を効率化する方法を強調します。
求職者や将来の従業員を対象にした2分間の「企業文化ビデオジェネレーター」作品を作成し、活気ある企業環境を描写します。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与え、多様性に富んだもので、実際のシナリオをフィーチャーし、プロフェッショナルなナレーションで核心的な価値観を伝えます。HeyGenの字幕/キャプションを実装してアクセシビリティを確保し、多言語サポートの側面を反映して、グローバルな人材獲得に対応します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニング用AIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ変換技術を活用して、魅力的なトレーニングビデオの作成を簡素化する高度なAIビデオプラットフォームです。ユーザーはスクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換し、同期されたAIボイスとカスタムブランディング機能を利用できます。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合できますか？
はい、HeyGenは柔軟なAIビデオプラットフォームとして設計されており、効率的なオンボーディングと人事トレーニングのためのシームレスなLMS統合をサポートする機能を提供します。これにより、組織は既存のシステム内でカスタムブランドのコンテンツを簡単に展開できます。
HeyGenのどの技術的特徴がテキスト・トゥ・ビデオ変換ツールとして効率的ですか？
HeyGenは強力なテキスト・トゥ・ビデオ変換を提供し、ユーザーがスクリプトを入力して、さまざまなAIボイスとカスタマイズ可能なAIアバターを使用して即座にビデオを生成できます。その高度なプラットフォームには、一貫した企業文化のビジュアルを維持するための包括的なブランディングコントロールが含まれています。
HeyGenは多言語ビデオ作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターには多言語サポートが含まれており、ユーザーがグローバルなオーディエンス向けにトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。この機能により、企業文化のメッセージが効果的に伝わり、より良い理解を促進します。