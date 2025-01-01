文化コミュニケーション動画メーカーでエンゲージメントを解放
AIアバターを使って魅力的な動画を簡単に作成し、社員のエンゲージメントを高め、社内コミュニケーションを効率化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
現社員全員を対象とした30秒の社内コミュニケーション動画を作成し、新しい取り組みを詳しく説明します。ビジュアルスタイルは情報的でクリーンにし、画面上のテキストを明確に表示し、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能と包括的な字幕を活用して、社員コミュニケーションのアクセシビリティと明確さを確保します。
リーダーシップと人事部門向けに、社員のストーリーを通じて組織文化を示す60秒のナラティブを制作します。心温まるドキュメンタリースタイルのビジュアルとオーディオアプローチを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して本物のビジュアルを提供し、専門的にデザインされたテンプレートとシーンを使用して、私たちのユニークな環境を紹介します。
求職者や大学卒業生を対象にした50秒のダイナミックなリクルートメント動画を開発し、私たちの文化を参加する理由として強調します。このインスパイアリングな動画は、さまざまな役割を紹介する多様なAIアバターをフィーチャーし、異なるソーシャルプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、強力な文化コミュニケーション動画メーカーとして私たちを魅力的な職場として位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会社の文化動画や社内コミュニケーションを向上させることができますか？
HeyGenは優れた文化コミュニケーション動画メーカーとして、組織が社内コミュニケーションのための魅力的な会社文化動画を作成するのを支援します。私たちのプラットフォームは、強力な社員コミュニケーションの作成を効率化し、社員のエンゲージメントを強化します。
HeyGenが効果的な組織文化動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストから動画への変換機能を活用し、スクリプトを簡単にダイナミックな組織文化動画に変換できます。この革新的なアプローチは、社員のエンゲージメントとコミュニケーションのための魅力的なコンテンツの作成を簡素化します。
HeyGenは私たちのブランドに合わせて社内コミュニケーション動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、社内コミュニケーション動画が会社のアイデンティティを反映するようにします。多様なビデオテンプレートを利用し、ロゴや色をカスタマイズして、一貫したブランドプレゼンスを維持できます。
HeyGenを使って魅力的な社員コミュニケーション動画を簡単に作成できますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、リクルートメント、オンボーディング、トレーニング動画を含むプロフェッショナルな社員コミュニケーション動画を簡単に制作できます。私たちのプラットフォームは効率性を重視して設計されており、社員のエンゲージメントのためのインパクトのあるコンテンツを迅速に生成できます。