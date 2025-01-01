カルチャーコミュニケーションビデオジェネレーター：活気あるチームを構築
AIアバターを使って、社内コミュニケーションと会社文化のビデオを簡単に変革。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、重要な会社の発表を伝えるための60秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。ダイナミックなビジュアルと明確で権威あるが魅力的な音声スタイルを想像し、すべてのチームメンバーが新しい取り組みについて情報を得られるようにします。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用し、多様な視聴環境でのアクセシビリティと理解を保証します。
会社の活気ある文化を求職者や外部の利害関係者に紹介するための30秒のエネルギッシュなビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、活気ある音楽とクイックカットを取り入れ、チームの協力と創造的なエンジンの働きを強調します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、この魅力的な作品を迅速に実現してください。
既存のチームメンバーに生産性向上のヒントや新しい社内ツールのクイックガイドを提供するための40秒の簡潔なビデオを設計してください。トーンは情報提供的で簡潔であり、クリーンなビジュアルと自信に満ちた話し方を特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、内容を一貫してプロフェッショナルに届け、複雑な情報を即座に適用できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように会社文化のコミュニケーションを向上させますか？
HeyGenは、組織が魅力的な「会社文化ビデオ」を効率的に作成できる「社内コミュニケーションビデオメーカー」として優れています。「AIビデオジェネレーター」技術を活用することで、「会社の発表」や「トレーニングビデオ」の制作を効率化し、「会社の価値観」を共有する際の「生産性」を大幅に向上させます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターの主な機能は何ですか？
HeyGenの「AIビデオジェネレーター」は、多様な「AIアバター」を使用して「スクリプト」をプロフェッショナルなビデオに変換する力をユーザーに提供します。その強力な「テキストからビデオ」機能と直感的な「編集機能」により、さまざまなニーズに対してビデオ作成を簡単かつ効率的にします。
HeyGenは社内コミュニケーション用のカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは「社内コミュニケーションビデオ」用に特別に設計されたカスタマイズ可能な「ビデオテンプレート」を豊富に提供しています。これらのテンプレートは、強力なブランディングコントロールと組み合わせて、HeyGenの「クリエイティブエンジン」を活用しながらブランドの一貫性を維持し、迅速なコンテンツ生成を可能にします。
HeyGenは効果的なオンボーディングとトレーニングビデオの作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、影響力のある「オンボーディング」や「トレーニングビデオ」を制作するための理想的な「ビデオジェネレーター」です。ボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの機能を備えており、明確でアクセスしやすいコミュニケーションを保証し、学習と全体的な「生産性」を向上させます。