文化トレーニングビデオジェネレーター：グローバルチームを引き込む
グローバルチーム向けに魅力的で多言語のトレーニングビデオを開発します。私たちのAIアバターが複雑な文化的トピックを明確にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルチームを対象とした2分間のデモンストレーションビデオを開発し、HeyGenが強力な文化トレーニングビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビデオは異文化間コミュニケーションの多様なシナリオを提示し、魅力的で国際的にフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、ソフトなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、多言語トレーニングビデオがどのように簡単に制作され、世界中の学習者にアクセス可能になるかを示し、言語の壁を簡単に乗り越えます。
企業トレーナーを対象とした1分間のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenが企業トレーニングプログラムのための魅力的なeラーニングビデオの作成をどのように簡素化するかを説明します。ビジュアルの美学は活気に満ちた現代的なものであり、さまざまなシーン間のダイナミックなトランジションを採用し、アップビートな音楽と励ましのナレーションを伴います。HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用して、広範なデザイン経験なしにプロフェッショナルなトレーニングコンテンツを迅速に組み立てることで得られる効率を示します。
オンボーディングスペシャリスト向けに75秒の「ハウツー」ビデオを制作し、HeyGenのようなAIビデオプラットフォームを使用した効果的な従業員トレーニングとオンボーディングの技術的利点を概説します。ビジュアルデザインはクリーンでステップバイステップであり、役立つ画面上のテキストオーバーレイとフレンドリーで会話的なナレーションを特徴とします。HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能が、すべてのトレーニングモジュールに一貫した高品質のオーディオを提供し、新入社員の学習体験を向上させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてグローバルチーム向けの文化トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIトレーニングビデオメーカーとして機能し、ユーザーがスクリプトを魅力的なコンテンツに変換できるようにします。私たちのプラットフォームはリアルなAIアバターを活用し、AIダビングと多言語トレーニングビデオをサポートしており、多様なグローバルチームの教育に最適です。
HeyGenはどのような高度なAI機能を提供して、効果的なトレーニングコンテンツを作成しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは最先端のAIアバターを活用してダイナミックなプレゼンテーションを提供します。テキスト-to-ビデオ機能と強力なスクリプト生成ツールを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に制作できます。また、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションも提供します。
HeyGenは企業トレーニングプログラムの制作を効率化できますか？
もちろんです。HeyGenはHRマネージャーがプロフェッショナルな企業トレーニングプログラムやeラーニングビデオを作成するためのコスト効率の高い制作ソリューションを提供します。広範なテンプレートとシーンを活用して、効果的な従業員トレーニングとオンボーディング資料を迅速に開発できます。
AI生成のトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保するにはどうすればよいですか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールをユーザーに提供し、ロゴや特定のブランドカラーをビデオに直接組み込むことができます。メディアライブラリから独自のメディアを統合するか、テンプレートとシーン内のストックサポートを活用して、一貫したブランド体験を実現できます。