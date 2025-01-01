文化紹介ビデオメーカー：AIでオンボーディングを簡素化
新入社員を引き付け、企業文化をシームレスに伝えましょう。スクリプトを魅力的なビデオに変換し、強力なAIアバターで実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フォロワーや潜在顧客向けに、会社の文化的価値観や特定のチームの伝統を語る30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発してください。ビデオは、テンポの速いカット、鮮やかな色彩、現代的でエネルギッシュな音楽を特徴とし、魅力的なビジュアルを通じて重要な文化的要素を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンセプトを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変え、ストーリーテリングを効果的にしましょう。
国際的なパートナーやグローバルチームメンバーを対象とした、組織の世界的な存在感の相互接続性と多様性を示す60秒の洗練されたAI文化オンボーディングビデオを制作してください。ビジュアルの美学はドキュメンタリースタイルで、息をのむような風景と多文化的なビジュアルを特徴とし、感動的でプロフェッショナルなナレーションで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を組み込んで、すべての地域での明確なコミュニケーションを確保し、視聴者が体験を完全にカスタマイズできるようにします。
新しいコミュニティメンバー、学生、または保護者向けに、地元のグループや教育プログラムの核心的価値を概説する20秒の遊び心のあるオンラインビデオメーカーの紹介を作成してください。ビデオはアニメーショングラフィックスと軽快で明るい背景音楽を使用し、注意をすばやく引き付ける明確で簡潔なメッセージに焦点を当てます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンから選択して、視覚的に魅力的で魅力的なビデオをゼロから構築し、作成プロセスを迅速化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは新入社員向けの文化紹介ビデオをどのように作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、新入社員を引き付け、企業文化を紹介するのに最適な魅力的な文化紹介ビデオの作成を簡素化します。HeyGenのAIビデオメーカーを使用すれば、多様なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、組織のユニークなストーリーテリングを効果的に伝えることができます。
HeyGenはダイナミックなオンラインビデオ作成にどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、オンラインビデオ作成のための強力なクリエイティブエンジンを提供し、ユーザーがプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できるようにします。豊富なビデオテンプレート、ダイナミックなテキストアニメーション、ビジュアルのブレンドを活用して、魅力的なソーシャルメディアビデオや学校のプロモーションビデオを作成できます。
HeyGenで生成されたビデオのブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールでビデオを広範にカスタマイズすることができます。テキストオーバーレイを追加し、統合されたメディアライブラリを利用し、ビデオフィルターを適用して、ビデオがブランドのアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはAIを活用したツールで効率的なビデオ制作をどのように支援しますか？
HeyGenは、先進的なAIを活用したツールを通じてビデオ制作を効率化し、エンドツーエンドのビデオ生成を提供します。リアルなAIアバターとボイスオーバー生成を使用してテキストをビデオに変換するだけで、高品質なコンテンツの制作を大幅にスピードアップします。例えば、ビデオニュースレターや資金調達ビデオなどです。