文化紹介ビデオジェネレーター: 魅力的なグローバルストーリーを作成

直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能で、魅力的な文化紹介を簡単に生成します。

165/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
文化的なトピックに取り組む新しいYouTubeクリエイター向けに、モダンでクリーンなビジュアルと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを特徴とする、洗練された15秒のYouTubeイントロメーカー動画をデザインしてください。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、チャンネルの挨拶やミッションステートメントを伝え、視聴者とのつながりを築く記憶に残るパーソナライズされた紹介を実現しましょう。
サンプルプロンプト2
文化遺産を促進する非営利団体や教育機関を対象とした、感動的な45秒の文化ビデオメーカーセグメントを制作し、感情を揺さぶるストーリーテリングビジュアルとドラマチックでインスパイアリングな背景音楽を組み合わせましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、物語をシームレスに魅力的なビジュアルシーケンスに変換し、文化遺産の保存の重要性を強調しましょう。
サンプルプロンプト3
文化製品やサービスを紹介する小規模ビジネスやイベントオーガナイザー向けに、ダイナミックな20秒のビデオイントロテンプレートシーケンスを作成し、テンポの速いビジュアルとキャッチーで現代的なグローバルビートを使用してください。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、文化をテーマにしたイントロがすべてのソーシャルメディアプラットフォームで完璧に見えるようにし、リーチとエンゲージメントを最大化しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

文化紹介ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツール、カスタマイズ可能なテンプレート、強力なエディターを使用して、視聴者を魅了する文化紹介ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタート地点を選択
カスタマイズ可能なテンプレートから選ぶか、スクリプトからのテキストビデオ機能のためにスクリプトを入力して始めましょう。
2
Step 2
ビジュアルと音声をカスタマイズ
豊富なメディアライブラリを使用してイントロをパーソナライズし、ナレーションのために動的なナレーション生成を追加します。
3
Step 3
ブランディングとアバターを追加
ロゴやカラーを含むユニークなブランディングコントロールを統合し、オプションでAIアバターを使用してメッセージを伝えます。
4
Step 4
作品をエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを適用して、さまざまなプラットフォームに適した文化紹介ビデオを完成させ、視聴者を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな文化紹介を作成

.

文化的な価値を伝え、強力でモチベーションを高めるメッセージで視聴者をインスパイアする魅力的なビデオイントロを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なイントロビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートの豊富なイントロビデオジェネレーターを提供しています。アニメーションモーショングラフィックスとテキストを使用して、視聴者を最初から引き込む魅力的なイントロを簡単に作成できます。

HeyGenでAIを使って文化ビデオコンテンツを強化できますか？

もちろんです。HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を含むAI駆動のツールを活用して、あなたのビジョンを実現する強力な文化ビデオメーカーです。高品質なナレーションを生成して、物語を簡単に豊かにすることもできます。

HeyGenはビデオイントロのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーをビデオイントロテンプレートにシームレスに統合できる広範なブランディングコントロールを提供しています。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富なメディアライブラリにより、コンテンツを自由にカスタマイズできます。

HeyGenはどのようにしてイントロビデオがさまざまなプラットフォームに適していることを保証しますか？

HeyGenは、強力なアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を備えており、YouTubeイントロメーカーの作品がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されることを保証します。この柔軟性により、視聴者がどこで視聴しても効果的にエンゲージできます。