イベントオーガナイザーやマーケティングチーム向けに、最近の文化祭のハイライトを紹介する1分間のダイナミックなイベントリキャップビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くプロフェッショナルで、スムーズなトランジションとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とし、明瞭なナレーションで補完されます。HeyGenのAIアバターを活用して重要なポイントを伝え、ボイスオーバー生成を利用して洗練された多言語プレゼンテーションを実現し、イベントリキャッププロセスをシームレスかつ効果的にします。

ビデオを生成