文化イベントプロモビデオメーカーでイベントを盛り上げよう
豊富なテンプレートとシーンを使用して、オンラインで魅力的な文化イベントプロモビデオを簡単に作成し、ソーシャルメディアで共有しましょう。
アート愛好家や文化パトロンを対象にした45秒の没入型トレーラーを開発し、古代の遺物に焦点を当てた新しいアート展をプレビューします。優雅で思慮深いペースを採用し、柔らかい照明と伝統的な楽器音楽を利用して、アート作品の細部を際立たせ、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」で展示の重要性を説明し、ストーリーテリングを強化します。
文化ワークショップに興味のある人々を対象にした15秒のソーシャルメディア発表ビデオを作成し、エネルギッシュで明るいビジュアルスタイルで注目を集めます。ポップミュージック、クイックテキストオーバーレイ、活動に参加する人々の招待クリップを組み込みます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けに魅力的なキャプションを迅速に生成します。
大規模な文化公演の準備の裏側を垣間見る60秒のミニドキュメンタリーをデザインし、サポーターや一般の人々を対象とします。自然で本格的なビジュアルスタイルを採用し、環境音をインスパイアリングな音楽にブレンドします。「AIアバター」を使用して、イベントの重要性を簡潔に要約するイントロまたは結論のセグメントをフィーチャーし、このオンライン文化ビデオメーカー制作にプロフェッショナルなタッチを加えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは文化イベントプロモビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンライン文化ビデオメーカーとして、AIを活用してイベントの魅力的なプロモビデオの作成を簡素化します。デザイン経験がなくても、プロフェッショナルな結果を保証し、ダイナミックなコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenはイベントプロモーションビデオにどのようなカスタマイズ可能な機能を提供しますか？
HeyGenはイベントプロモーション専用に設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供します。ユーザーはこれらのテンプレートをブランド、ユニークなテキストアニメーション、音楽、グラフィックでパーソナライズし、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用してカスタマイズできます。
HeyGenはプロフェッショナルな要素で文化イベントビデオを強化するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバター、カスタムボイスオーバー、字幕を組み込むことでイベントビデオを向上させることができます。独自のメディアをアップロードするか、広範なストックメディアライブラリを利用して、洗練された高品質のプロモーションビデオを作成できます。
作成以外に、HeyGenは文化イベントビデオの共有をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のイベントビデオを簡単に作成およびエクスポートできるようにします。魅力的なイベント招待状、リキャップ、フェスティバルプロモを簡単に制作し、リーチを最大化し、エンゲージメントを高めることができます。