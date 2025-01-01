文化的認識ジェネレーター: 職場の包括性を向上
チーム全体で文化的理解と包括性を育む。HeyGenのAIアバターを使用して、職場での効果的なやり取りを実現する魅力的なトレーニングビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーや教育者を対象に、組織内で『文化的能力』と『文化的多様性』を育む方法を示す60秒の教育ビデオを開発してください。魅力的でイラスト的なビジュアルと明るく情報豊かなナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンでコンテンツを生き生きとさせます。
全従業員と新入社員向けに、『包括性』と『文化的理解』を職場のシナリオを通じて強調する30秒の魅力的なビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの様々なAIアバターを使用した親しみやすいシナリオベースのビジュアルと、温かく共感的なナレーションを用い、メディアライブラリ/ストックサポートで豊かにします。
L&Dスペシャリストやマーケティングチーム向けに、『AI駆動のコンテンツ生成』による『文化的認識トレーニング』の力を強調する50秒のダイナミックなマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、明確で簡潔なナレーションを行い、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオと統合された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは従業員の文化的認識トレーニングをどのように強化できますか？
HeyGenはAI駆動のコンテンツ生成を活用して、文化的認識トレーニングのための魅力的なテキスト・トゥ・ビデオコンテンツを作成します。私たちのAIアバターは多様なシナリオを提供し、従業員の文化的理解と職場でのやり取りを大幅に向上させます。
HeyGenはAI文化的能力のディスカッションプロンプトに役立ちますか？
HeyGenは直接プロンプトを生成するわけではありませんが、ユーザーが文化的に関連するディスカッションプロンプトを魅力的なビデオレッスンに変えることを可能にし、教育ツールとして文化的能力と包括性を高めます。
HeyGenは文化的多様性と理解の促進にどのように貢献しますか？
HeyGenは多様なAIアバターと多言語でのナレーション生成を特徴とするビデオの作成を可能にすることで、文化的多様性の促進をサポートします。これにより、さまざまなオーディエンスに対して広範な文化的理解と包括性を促進します。
HeyGenは文化的コンテンツの作成にAIをどのように活用していますか？
HeyGenはAI駆動のコンテンツ生成を利用してスクリプトをダイナミックなビデオに変換し、文化的認識に関する魅力的なコンテンツを作成するための理想的なツールです。ユーザーはAIアバターと豊富なメディアライブラリを活用して、視覚的に魅力的で情報豊かな文化的コンテンツをシームレスに生成できます。