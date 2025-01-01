CSRレポートビデオメーカー: 効果的なESGレポートを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、持続可能性データを魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換し、透明性と信頼を高めます。

投資家やステークホルダー向けに、会社の最新の持続可能性イニシアチブを紹介する60秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングなもので、実際の影響を示す映像と明確なデータポイントを特徴とし、アップビートなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して、自信に満ちた権威あるナレーションを提供し、企業の持続可能性報告ビデオへのコミットメントを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中小企業やマーケティングチームを対象とした45秒のアニメーション説明ビデオを想像してください。魅力的なESG報告ビデオを簡単に作成する方法を示します。ビジュアルの美学はモダンでクリーン、かつイラスト的で、アニメーショングラフィックスを使用して複雑なアイデアを伝え、親しみやすく励みになる声を組み合わせます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、作成プロセスを効率化し、環境、社会、ガバナンスへのコミットメントを視覚的に伝えます。
サンプルプロンプト2
一般の人々や潜在的な顧客を対象にした30秒のインパクトのあるビデオを開発し、年次企業持続可能性報告書の主要なマイルストーンを効果的に伝えます。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的で、明確なデータビジュアライゼーションとインパクトのあるテキストオーバーレイを特徴とし、成果を強調します。エネルギッシュなサウンドトラックと明確で簡潔な声で設定されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、報告書のナラティブを視覚的に魅力的なストーリーに効率的に変換します。
サンプルプロンプト3
組織が従業員やコミュニティパートナーとCSR活動に関してより深い関係を築くにはどうすればよいでしょうか？新しいCSRイニシアチブを紹介するための90秒の内部コミュニケーションビデオを作成し、企業の持続可能性報告ビデオの重要な一部として、個人的なタッチを加えます。美学は親しみやすく人間中心で、HeyGenのAIアバターを活用して、温かく共感的なトーンでメッセージを届け、落ち着いたバックグラウンドミュージックで補完します。これにより、AI持続可能性ビデオメーカー技術を活用して、エンゲージメントと理解を促進します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CSRレポートビデオメーカーの使い方

企業の持続可能性報告を魅力的なビデオに変換します。AI、ビジュアルストーリーテリング、強力なブランディングコントロールを使用してESGイニシアチブを簡単に伝えます。

1
Step 1
魅力的なスクリプトを作成
CSRレポートのテキストまたはスクリプトを貼り付けます。私たちのプラットフォームは「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して、コンテンツをダイナミックなビデオナラティブに簡単に変換し、明確さとインパクトを確保します。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを選択
ブランドを代表し、メッセージを届けるために多様な「AIアバター」から選択します。高品質のボイスオーバー生成で視聴者を魅了します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルの強化を追加
「ブランディングコントロール」を使用して会社のアイデンティティを統合し、ブランドの一貫性を確保します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートでナラティブを強化し、影響を視覚的に示します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションでビデオを完成させます。魅力的なCSRレポートを「ソーシャルメディア」で簡単に共有し、リーチとエンゲージメントを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

持続可能性の影響ストーリーを強調

企業の社会的責任活動のポジティブな成果と成功ストーリーを視覚的に提示し、実際の影響を示す魅力的なAIビデオを使用します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業の持続可能性報告ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、持続可能性報告のテキストを魅力的な企業持続可能性報告ビデオに変換することでプロセスを革新します。私たちのプラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、生産時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenを使用してESG報告ビデオをより効果的にするためにどのようなクリエイティブ要素を使用できますか？

HeyGenは、ESG報告ビデオのための魅力的なビジュアルストーリーテリングを可能にします。リアルなAIアバターを使用してデータを提示し、魅力的なビデオやダイナミックなデータビジュアライゼーションを組み込み、多様なテンプレートから選択して、持続可能性イニシアチブが視聴者に響くようにします。

HeyGenはCSRレポートビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、CSRレポートビデオメーカーとして、包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをシームレスに統合できます。これにより、作成するすべての企業持続可能性報告ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナルなボイスオーバー生成で補完されます。

HeyGenはビデオ編集の経験がないユーザーにも利用可能ですか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと幅広いテンプレートを備えており、AI持続可能性ビデオを作成する誰にとっても非常に使いやすいです。ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォームに最適化されたプロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できます。特別な経験は必要ありません。