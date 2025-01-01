CSRイニシアチブビデオジェネレーター：インパクトのあるビデオを作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の最近のコミュニティへの影響を紹介する60秒のナラティブビデオの目標は、地域のコミュニティメンバーや潜在的な従業員に共鳴することです。直接的なコミュニティの関与と受益者へのインタビューの本物で心温まるビジュアルを特徴とし、このビデオはHeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、パーソナライズされたストーリーテリングと透明性を向上させます。
企業の包括的なCSRビジョンと価値観を概説する30秒の簡潔な情報ビデオを制作します。投資家やB2Bパートナーを対象とし、プロフェッショナルでクリーンな企業美学を採用し、鮮明なグラフィックスと自信に満ちたAIアバターが情報を提示し、HeyGenのAIアバター機能を効率的に活用して強力なブランディングを伝え、CSRストーリーテリングを効果的に行います。
特定の慈善活動を促進する20秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成します。このビデオは、広範な一般市民と潜在的な寄付者をターゲットに、活動中の努力を示すテンポの速い魅力的なビジュアルと、アップビートなサウンドトラックを伴い、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、インパクトのあるビデオのリーチを最大化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてCSRストーリーテリングを強化できますか？
HeyGenは、パーソナライズされたナラティブを持つ魅力的なビデオの作成を可能にすることで、CSRストーリーテリングを変革します。AIアバターと自然なボイスオーバーを活用して、感情豊かな言葉でメッセージを伝え、CSRイニシアチブを真にインパクトのあるものにします。
HeyGenはCSRイニシアチブビデオ用のカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはCSRイニシアチブビデオ専用に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。ロゴ、タイトル、音楽、トランジションを含むブランディングを簡単に統合し、視聴者に響く強力で一貫したビジュアルストーリーテリングを作成できます。
HeyGenはインパクトのあるESG報告ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ESGの取り組みを効果的に伝える強力なCSRビデオを作成するのに役立ちます。スクリプトからのテキストビデオとAIボイスオーバーを活用して、意識を高め、さまざまなプラットフォームで簡単に共有できる魅力的なコンテンツを生成し、ESG報告を向上させます。
HeyGenはAIアバターを使用してCSRメッセージをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは、CSRビデオでのパーソナライズされたストーリーテリングのためにAIアバターを使用することを可能にします。これらのアバターは、オーディエンスとより深いレベルでつながるために、真実味とエンゲージメントを持ってメッセージを伝えることができます。