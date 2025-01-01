暗号通貨ウォレットトレーニングビデオジェネレーター：迅速で魅力的なチュートリアル

リアルなAIアバターを使用して、複雑な概念をどんな視聴者にも理解しやすくする魅力的な暗号通貨ウォレットチュートリアルを制作します。

188/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケターをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを開発し、マーケティングキャンペーンのための魅力的なWeb3コンテンツの作成の容易さを紹介してください。ビデオはモダンで洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、HeyGenのCrypto Wallet Video Maker内のカスタマイズ可能なテンプレートがコンテンツ作成を加速する方法を示します。
サンプルプロンプト2
ブロックチェーン技術に興味のある開発者や愛好家向けに、複雑なブロックチェーンの概念を簡単に説明する30秒のエクスプレーナービデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでインフォグラフィックスタイルのアニメーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確で簡潔なナレーションを組み合わせ、その効果的なブロックチェーンビデオメーカーとしての能力を証明します。
サンプルプロンプト3
グローバルな視聴者を対象に設計された90秒の詳細な指導ビデオを作成し、ウォレット内での安全な暗号通貨取引のベストプラクティスに焦点を当てます。指導的で落ち着いたビジュアルスタイルを採用し、クリーンなインターフェースデモンストレーションを行い、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてすべての重要な情報がアクセス可能であることを保証し、包括的なチュートリアルビデオ体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

暗号通貨ウォレットトレーニングビデオジェネレーターの使い方

HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルな暗号通貨ウォレットトレーニングビデオを簡単に制作し、スクリプトからエクスポートまでコンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
教育コンテンツをテキストからビデオへのジェネレーターに入力することから始めます。このスクリプトが暗号通貨ウォレットトレーニングビデオの正確な基盤を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択して、暗号通貨ウォレットチュートリアルコンテンツをプロフェッショナルにプレゼンテーションします。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を生成
クリアなボイスオーバーを追加してビデオをナレーションし、暗号通貨ウォレットプロセスの各ステップが視聴者に明確に説明されるようにします。
4
Step 4
ビデオを調整してエクスポート
さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比を調整し、高品質なチュートリアルビデオをエクスポートして視聴者に配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアチュートリアルを生成

.

特定の暗号通貨ウォレットの機能や更新を説明する魅力的な短編ビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして暗号通貨ウォレットトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、魅力的な暗号通貨ウォレットトレーニングビデオを簡単に制作するための高度なAIビデオジェネレーターです。直感的なインターフェースを使用して、テキストを魅力的なビジュアルストーリーに迅速に変換し、複雑なWeb3コンテンツをアクセスしやすく、理解しやすくします。

HeyGenはプロフェッショナルなWeb3コンテンツを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なボイスオーバー生成を含む包括的なツールセットを提供し、プロフェッショナルなWeb3コンテンツを作成します。カスタマイズ可能なテンプレートを活用し、堅牢なメディアライブラリアセットを統合し、すべてのブロックチェーンビデオメーカーのプロジェクトで高品質なエクスポートを保証できます。

HeyGenで作成したチュートリアルビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールをサポートしており、会社のロゴやカラースキームをチュートリアルビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、すべてのマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアビデオで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを確保します。

HeyGenはさまざまなプラットフォームに対応したアスペクト比をサポートしていますか？

はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズ機能を提供しており、ソーシャルメディアから教育用チュートリアルまで、あらゆるプラットフォームに最適化されたビデオを作成できます。さらに、字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティを向上させ、より広い視聴者にリーチできます。