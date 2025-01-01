クルーズトレーニングビデオジェネレーターでシームレスな従業員学習を
魅力的なオンラインコースのために、素晴らしいAIアバターでコンテンツを魅力的なレッスンに変換します。
既存のクルーズスタッフ向けに、新しいカスタマーサービスポリシーを更新し、サービスの卓越性の重要性を強調する45秒の魅力的な指導ビデオが必要です。このビデオは、ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を埋め込み、温かく励みになる音声トーンを使用するべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、ポリシー文書を効果的な「従業員トレーニング」コンテンツに変換してください。
クルーズラインマネージャーが船内通信システムの使用について「オンラインコース」を作成するための、現代的でクリーンな90秒のビデオを想像してください。このビデオは、指導的なビジュアルスタイルが必要で、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを多く取り入れ、親しみやすくプロフェッショナルな声を使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、異なる部門に合わせた「パーソナライズされたビデオコンテンツ」を迅速に組み立ててください。
IT部門スタッフ向けに、基本的な船上ネットワークの問題をトラブルシューティングするための重要な2分間のトレーニングモジュールを制作する必要があります。このビデオは、シャープで技術的なビジュアルスタイル、詳細な情報提供、知識豊富で自信に満ちた「ボイスオーバー生成」を備えるべきです。この「クルーズトレーニングビデオジェネレーター」の出力は、さまざまなプラットフォームで適応可能である必要があるため、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がデスクトップとモバイルの両方での視聴に最適化されていることを確認してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、高品質なトレーニングビデオの制作を効率化します。リアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成を使用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、制作時間と複雑さを大幅に削減します。
HeyGenで作成したビデオのブランディングやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントでビデオコンテンツをパーソナライズできます。強力なビデオ編集ツールと多様なテンプレートにより、ビデオが常にブランドアイデンティティを反映することを保証します。
HeyGenは従業員トレーニングを行うL&Dチームにとって理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはL&Dチームが高品質な従業員トレーニングやオンラインコースを効率的に大規模に作成することを可能にします。自動キャプション付きの多言語ビデオを生成する能力により、多様なチームに対してアクセス可能で影響力のある学習体験を提供します。
HeyGenはビデオコンテンツのキャプションやボイスオーバー生成などの機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なボイスオーバー生成と自動キャプションを統合して、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。さらに、HeyGen内でスクリーンとビデオキャプチャ機能を利用して、トレーニングビデオやその他のマルチメディアコンテンツを充実させることができます。