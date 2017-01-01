クルーズプロモビデオメーカー：魅力的なビデオで売上を向上

HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、ソーシャルメディア向けの魅力的なクルーズプロモを迅速にデザインし、カスタマイズして売上を向上させましょう。

高級クルーズの豪華な設備と静かな体験を紹介する45秒の洗練されたビデオを作成し、洗練された逃避を求める裕福なカップルや忙しいプロフェッショナルをターゲットにします。視覚的には、豪華なスイート、グルメダイニング、スパトリートメントの滑らかなカメラショットを想像し、落ち着いたエレガントなサウンドトラックとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用したプロフェッショナルなナレーションで補完します。この「クルーズ船ビデオ」は、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、究極のリラクゼーションを伝え、洗練された物語を簡単に組み立てます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
若い冒険者やスリルを求める家族を魅了するために設計された60秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、冒険的なクルーズで利用可能なエキサイティングなエクスカーションと活気ある寄港地を強調します。速いペースのカット、エキゾチックな場所のドローン映像、シュノーケリングやジップラインなどのアクティビティのエキサイティングなクリップを使用し、アップビートでエネルギッシュな音楽トラックに設定します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して息をのむようなビジュアルを見つけ、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、スクリプトを簡単に魅力的な「クルーズプロモビデオメーカー」出力に変換し、「ソーシャルメディア」でのエンゲージメントを促進するのに最適です。
サンプルプロンプト2
家族の楽しさとクルーズでの忘れられない瞬間を祝う30秒の心温まるビデオを制作し、次の休暇を計画している小さな子供を持つ家族や祖父母を対象とします。ビジュアルスタイルは明るく楽しいもので、プールで遊ぶ子供たち、船上ゲームに参加する様子、家族が一緒に食事を楽しむ様子をカジュアルに撮影し、遊び心のある楽しい背景音楽で伴奏します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して画面上のテキストキャプションで物語を強化し、すべての思い出に残る瞬間を強調し、魅力的なAIアバターを使用して歓迎のメッセージを提示し、「ビデオエディター」体験を簡単に「カスタマイズ」します。
サンプルプロンプト3
夢のクルーズデスティネーションをスポットライトに当てる50秒のロマンチックなビデオを作成し、親密な逃避を求めるカップルや新婚旅行者をターゲットにします。クリスタルクリアな水面に沈む美しい夕日、カップルが楽しむ上品なダイニング、絵のように美しい島の町を探索するエレガントなビジュアルを想像し、柔らかくロマンチックなオーケストラ音楽で下支えします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを準備し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、AIビデオエディターの力を示し、ビジョンを完璧に「エクスポート」します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クルーズプロモビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルなツールを使ってオンラインで魅力的なクルーズプロモビデオを簡単に作成し、ユニークなオファーを強調してより多くの旅行者を引き付けましょう。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択してクルーズプロモを開始します。あるいは、直感的なオンラインビデオエディターでゼロから始めることもできます。
2
Step 2
ビデオをパーソナライズ
スクリプトを追加し、AIアバターを選び、ストックライブラリから素晴らしいメディアを取り入れてコンテンツをカスタマイズします。これにより、AIビデオエディターの機能を活用してダイナミックなビジュアルを実現します。
3
Step 3
ナレーションとテキストで強化
スクリプトに自然な音声のボイスオーバーを生成し、明確な情報を提供します。字幕やキャプションを簡単にビデオに追加し、メッセージのアクセス性と広範なリーチを確保します。
4
Step 4
エクスポートと配信
クルーズプロモが完璧になったら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。洗練されたビデオを共有して注目を集め、予約を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

思い出に残るクルーズ体験を強調

魅力的なビデオテスティモニアルを作成し、実際の顧客体験を強調して信頼を築き、クルーズラインの予約を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なクルーズプロモビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、クルーズプロモビデオに最適なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを豊富に備えた直感的なAIビデオエディターを提供します。シーンを簡単に調整し、メディアライブラリから素晴らしいビジュアルを追加し、ブランドを適用して、目を引くコンテンツを作成できます。

HeyGenはクルーズコンテンツのための使いやすいビデオエディターとしてどのような特徴がありますか？

HeyGenは、オンラインで使いやすいツールを提供し、ビデオ編集を簡素化します。AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してテキストをビデオに変換し、プロフェッショナルなクルーズ船ビデオの作成を誰でも簡単に行えるようにします。

HeyGenを使用してクルーズ船ビデオにブランドをカスタマイズし、テキスト読み上げボイスオーバーを追加できますか？

もちろんです。HeyGenはクルーズ船ビデオコンテンツのための広範なカスタマイズを可能にします。専用のブランディングコントロールを使用してブランドのロゴや色を適用し、高品質のテキスト読み上げボイスオーバーを統合してメッセージを効果的に強化できます。

HeyGenは最終的なクルーズプロモーションビデオのエクスポートと共有をどのように簡素化しますか？

HeyGenはエクスポートプロセスを簡素化し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で完成したクルーズプロモーションビデオをダウンロードできるようにします。また、字幕やキャプションを簡単に追加でき、メッセージがより広いオーディエンスに効果的に届くようにします。