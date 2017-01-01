クルーズラインマーケティングビデオジェネレーター：売上を向上させる

最先端のAIアバターを活用して、クルーズラインマーケティングのためのパーソナライズされたビデオコンテンツを生成し、オーディエンスを引き付け、売上を向上させましょう。

次の休暇を計画している家族やカップルをターゲットにした、ダイナミックな30秒のプロモーションビデオを作成します。クルーズラインのマーケティングビデオジェネレーターを利用して、迅速にアセットを作成します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、船上の楽しいアクティビティや絵のように美しい目的地を紹介し、アップビートなサウンドトラックで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、クルーズの楽しさを強調する魅力的なシーケンスを簡単に組み立て、売上を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
旅行代理店や高級顧客向けに、プレミアムクルーズの豪華な側面に焦点を当てた洗練された45秒のビデオを開発します。これはクルーズ船プロモビデオメーカーの出力の一例です。ビジュアルスタイルはエレガントで、上質なダイニング、独占的なエクスカーション、豪華なアメニティのショットを含み、穏やかで憧れを抱かせる背景音楽に設定します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、パーソナライズされたビデオコンテンツの感覚を高める洗練されたナレーションを作成します。
サンプルプロンプト2
冒険やユニークな旅行体験を求める若い世代をターゲットにした、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのエネルギッシュな15秒のビデオが必要です。このコンテンツは、スリリングなショアエクスカーションや活気ある船上エンターテイメントのダイナミックなビジュアルを使用し、現代的でリズミカルな音楽に設定します。注目を瞬時に引きつけるインパクトのあるAIビデオ生成コンテンツを迅速に生成するために、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的な映像を統合します。
サンプルプロンプト3
クルーズ業界のマーケティングマネージャー向けに、ビデオマーケティングの効率と全体的なビデオマーケティング戦略を強調する60秒の情報ビデオが必要です。このビデオは、プロフェッショナルで明確なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、コンテンツ作成の合理化されたプロセスを示します。リーチとインパクトを最大化するために、ビデオが「字幕/キャプション」で重要なメッセージを効果的に伝え、HeyGenがワークフローを大幅に合理化できることを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クルーズラインマーケティングビデオジェネレーターの仕組み

デジタルチャネル全体でマーケティングの成功を収めるために、魅力的なクルーズラインプロモーションビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートとシーンから選択し、クルーズ船プロモーションビデオを迅速に開始し、時間を節約します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
包括的なメディアライブラリ/ストックサポートからの素晴らしい映像と関連要素でビジュアルとテキストをカスタマイズし、効果的にビジュアルをカスタマイズします。
3
Step 3
AI生成のボイスオーバーを追加
自然な音声のボイスオーバー生成でビデオを強化し、深みを加え、ビデオマーケティングの取り組みのために明確なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
魅力的なクルーズラインマーケティングビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでシームレスに公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

思い出に残る旅行体験を紹介

顧客の声や旅行のハイライトを、信頼を築き、将来の予約を促すインパクトのあるビデオストーリーに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクルーズラインのマーケティングビデオ制作を強化できますか？

HeyGenは強力なAIビデオ生成プラットフォームとして、スクリプトを魅力的なクルーズ船プロモーションビデオに変換します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、迅速な作成を可能にし、多様なデジタルチャネルに最適なビデオマーケティングワークフローを合理化します。

HeyGenはカスタマイズされたクルーズ船プロモーションビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、ビジュアルをカスタマイズし、クルーズラインのためのパーソナライズされたビデオコンテンツを作成する力を提供します。広範なメディアライブラリとビデオテンプレートを利用し、ブランドコントロールを適用して、旅行ビデオがブランドアイデンティティを完璧に反映するようにします。

HeyGenは魅力的なクルーズ船プロモーションビデオのためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AI生成のボイスオーバーや自動字幕などの高度な機能を提供し、クルーズ船プロモーションビデオをよりアクセスしやすく、インパクトのあるものにします。これらのツールは、直感的なビデオ編集オプションと組み合わせて、非常に魅力的なストーリーを簡単に作成することを可能にします。

HeyGenはデジタルチャネル向けの旅行ビデオの作成をどのように合理化しますか？

HeyGenは、旅行ビデオの作成ワークフローを大幅に合理化し、すぐに使用できるビデオテンプレートと効率的なテキストからビデオへの変換を提供します。これにより、さまざまなデジタルチャネルでのコンテンツの迅速な生成と適応が可能になり、売上を向上させ、より広いオーディエンスに効果的にリーチします。