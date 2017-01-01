次の休暇を計画している家族やカップルをターゲットにした、ダイナミックな30秒のプロモーションビデオを作成します。クルーズラインのマーケティングビデオジェネレーターを利用して、迅速にアセットを作成します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、船上の楽しいアクティビティや絵のように美しい目的地を紹介し、アップビートなサウンドトラックで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、クルーズの楽しさを強調する魅力的なシーケンスを簡単に組み立て、売上を向上させます。

ビデオを生成