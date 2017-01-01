小規模ビジネスオーナーやテックスタートアップの創業者向けに、クラウドファンディングキャンペーンを開始するためのダイナミックな45秒の製品紹介ビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、洗練された製品ショットとアップビートな背景音楽を特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用して、革新的なオファーを強調するプロフェッショナルで一貫したメッセージを伝えるためのボイスオーバー生成を利用します。

