クラウドファンディングビデオジェネレーター：AIでキャンペーンを強化
プロフェッショナルなピッチビデオを作成し、スクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能でより多くの資金を確保します。
潜在的な寄付者とつながることを目指す非営利団体向けに、心温まる60秒の資金調達ビデオを生成します。このストーリーは、温かく本物の映像と感動的なインストゥルメンタル音楽を組み合わせた共感的なビジュアルスタイルを採用します。ビデオには、アクセシビリティを向上させるための明確な字幕/キャプションを含め、誠実なボイスオーバー生成を特徴とし、あなたの活動とその影響についての説得力のあるストーリーを効果的に伝えます。
クリエイティブな個人や独立したクリエイターが潜在的な支援者を引き付けるためのインパクトのある30秒のキャンペーンビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、個人的なものであり、プロジェクトのスニペットを楽観的なトーンで紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合し、複雑な制作なしでテキストからビデオへのスクリプトから直接ビジョンを実現することで、ストーリーを豊かにします。
ビデオ制作に不慣れな起業家向けに、クラウドファンディングのためのプロフェッショナルなビジュアルを簡単に作成する方法を示す簡潔な45秒のピッチビデオを制作します。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルと明確で親しみやすいボイスオーバーを採用します。HeyGenのテンプレートとシーンの力を示し、スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能を活用して、説得力のある洗練されたビデオを迅速に構築し、クラウドファンディングの目標を達成可能にします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説得力のあるクラウドファンディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、説得力のある資金調達ビデオを効率的に作成する力を与えます。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、プロフェッショナルなビジュアルでピッチビデオを届け、潜在的な支援者を引き付けます。
HeyGenはキャンペーンビデオのストーリーテリングを向上させるためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、キャンペーンビデオのストーリーテリングを向上させるための強力なツールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、多様なボイスオプション、シームレスなメディアライブラリの統合を活用して、視聴者に響くプロフェッショナルなビジュアルを作成します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けに資金調達ビデオを最適化できますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに資金調達ビデオを適応させることができます。注目を集め、エンゲージメントを促進するビデオ広告や製品紹介コンテンツを簡単に作成して共有できます。
HeyGenは非営利団体がプロフェッショナルな資金調達コンテンツを作成するのを支援しますか？
HeyGenは非営利団体にとって理想的なAIビデオジェネレーターであり、資金調達ビデオのためのプロフェッショナルなビジュアルを制作することができます。明確なコールトゥアクション要素と魅力的なストーリーテリングを組み込んで、寄付者のエンゲージメントを最大化し、資金調達の目標を達成します。