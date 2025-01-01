クロスチームコミュニケーションビデオジェネレーターでコラボレーションを強化
チーム間の知識共有を強化し、効率を向上させます。スクリプトからシームレスにテキスト・トゥ・ビデオを作成して、インパクトのあるビデオメッセージを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング部門が開発した、セールスチームを対象とした30秒のダイナミックな発表ビデオをデザインしてください。このビデオは、新製品の発売に関するインパクトのあるビデオメッセージを伝えることを目的としており、活気に満ちたテンポの速いビジュアルスタイルと、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して生成されたアップビートでエネルギッシュな声を採用し、重要な情報を迅速に伝えるべきです。
HR部門から発信される、全従業員向けの60秒の情報ビデオを制作し、最近のポリシー変更を詳述して内部コミュニケーションを強化し、効率的なコラボレーションを確保してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは落ち着いて親しみやすく、安心感のあるフレンドリーな声を特徴とし、HeyGenを通じて自動字幕/キャプションを有効にして、すべての視聴者に対してアクセスしやすく明確にするべきです。
エンジニアリングおよびプロダクトチーム向けに、プロジェクトの進捗を効率化するための40秒のプロジェクトアップデートビデオを開発し、新機能の開発に関するクロスチームコミュニケーションビデオジェネレーターを使用してください。このビデオは、技術志向の明確なビジュアルスタイルと自信に満ちた明瞭な声を持ち、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れて、技術的な概念を効果的に視覚的に表現するべきです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチーム間のコミュニケーションを効率化しますか？
HeyGenは「AIビデオエージェント」および「クロスチームコミュニケーションビデオジェネレーター」として機能し、「インパクトのあるビデオメッセージ」を迅速に作成できます。これにより、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、「AIアバター」と「ナレーション生成」を活用して「コラボレーションを効率化」します。
HeyGenを使いやすいビデオジェネレーターにしている特徴は何ですか？
HeyGenは「テキスト・トゥ・ビデオジェネレーター」機能を備えており、スクリプトを瞬時にプロフェッショナルなビデオに変換できます。ユーザーは「魅力的なビデオテンプレート」、「AIアバター」、および「自動字幕/キャプション」を活用して、高品質のコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenは内部コミュニケーションと知識共有を強化できますか？
もちろんです。HeyGenは「内部コミュニケーション」と「チーム間の知識共有」をダイナミックなビデオコンテンツを通じて強化するように設計されています。その「クラウドベースのソリューション」は、「効率的なコラボレーション」を促進し、チームが「AIアバター」と「多言語ナレーション」を使用してプロフェッショナルなアップデート、トレーニング、および発表を作成および共有できるようにします。
HeyGenはプロフェッショナルでブランド化されたビデオ出力を保証するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色のための強力な「ブランディングコントロール」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」により、プロフェッショナルなビデオ出力を保証します。さらに、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」により、「インパクトのあるビデオメッセージ」が常にさまざまなプラットフォームに最適化され、一貫したブランドプレゼンスを維持します。