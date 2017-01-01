究極のクロスファンクショナルトレーニングビデオジェネレーター
L&Dチームがカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、影響力のあるアライメントとオンボーディングビデオを即座に制作できるようにします。
新しい営業担当者向けに、最初の1週間の重要なタスクを詳述した45秒のオンボーディングビデオを作成してください。トーンは熱意に満ちた歓迎のもので、クリーンなグラフィックとアップビートなサウンドトラックを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的で情報豊富なトレーニングビデオを迅速に設定し、すべての新入社員にスムーズな導入を提供し、重要なオンボーディングビデオとして機能します。
最新のソフトウェアアップデートを紹介する90秒の技術チュートリアルを制作し、従業員のスキル開発を強調します。ビデオは指導的で明確なビジュアルスタイルを維持し、正確な画面上の例と落ち着いた権威あるナレーションを備えています。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、L&Dチーム向けに機能ドキュメントから直接正確で情報豊富なコンテンツを迅速に生成し、迅速なトレーニングビデオ制作の力を示します。
改訂された全社的なセキュリティプロトコルを説明する1分30秒の内部コミュニケーションビデオを作成してください。このビデオはすべての従業員を対象としており、信頼性がありアクセスしやすいビジュアル美学と親しみやすいがしっかりとした声が必要です。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して、関連するビジュアルで物語を強化し、メッセージが普遍的に理解されるようにし、企業トレーニングのための効果的なアライメントビデオとして機能します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを利用して高品質なビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキスト-to-ビデオスクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。ユーザーは多様なリアルなAIアバターから選択し、強力なボイスオーバー機能を活用して、プロフェッショナルな品質のビデオを効率的に制作できます。
HeyGenプラットフォームにはどのようなカスタマイズ機能がありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴや特定の色をシームレスに統合できるようにします。使いやすいインターフェースとさまざまなビデオテンプレートを組み合わせて、ビデオの視覚的アイデンティティを完全にコントロールできるビデオ編集ツールを提供します。
HeyGenはグローバルなコンテンツ制作のための多言語サポートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは多言語機能をサポートしており、多様な国際的なオーディエンス向けにトレーニングビデオ、オンボーディングビデオ、企業トレーニングコンテンツを作成できます。私たちのプラットフォームは、グローバルなコミュニケーションの取り組みを効率化するように設計されています。
HeyGenビデオをさまざまなプラットフォームに最適化するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供し、コンテンツを多用途にします。これにより、クロスファンクショナルトレーニングビデオやソーシャルメディアビデオの生成に最適で、テキスト-to-ビデオのクリエーションを必要なフォーマットにシームレスに適応させることができます。