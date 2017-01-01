クロスボーダービデオジェネレーターでグローバル市場を開拓
リアルなボイスオーバー生成で多言語の素晴らしいビデオを生成し、真のグローバルインパクトを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマーケター向けに、45秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、今後のフラッシュセールやサービスを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、マーケティングコピーを迅速に魅力的なビジュアルストーリーに変換します。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速く、視覚的に魅力的でモダンであり、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを使用してソーシャルメディアプラットフォームで注目を集め、効果的なマーケティング戦略を示します。
国際的な企業トレーナーやオンライン教育者を対象にした60秒の教育モジュールを制作し、複雑なソフトウェア機能を説明します。ビジュアルスタイルは情報的でクリーンであり、権威あるが親しみやすいオーディオトーンで、正確な字幕/キャプションを多言語で強化します。AIアバターを活用してコンテンツを提供し、効果的なローカリゼーションがグローバルな教育とトレーニングプログラムをどのように向上させるかを示します。
コンテンツクリエイターやパーソナルブランド向けに、彼らのユニークなスタイルを紹介する20秒のブランドイントロをデザインします。この短いクリップは視覚的に印象的で非常にパーソナライズされており、自信に満ちたエネルギッシュなオーディオデリバリーを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してプラットフォーム固有の最適化を行い、さまざまなビデオテンプレートを使用して独特の外観を実現し、AIビデオジェネレーターとカスタマイズ機能が提供するクリエイティブな自由を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を向上させますか？
HeyGenはクリエイティブなプロフェッショナルが視覚的に素晴らしいコンテンツを簡単に生成できるようにします。AIアバターとAIを活用したビデオ制作により、HeyGenはあなたのビジョンを実現するための比類なきクリエイティブな自由を提供し、スクリプトをダイナミックなビデオに変換します。
HeyGenは多言語ビデオ制作にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは強力な多言語制作機能をサポートしており、ローカライズされたコンテンツを簡単に作成できます。高度なビデオ翻訳とボイスオーバー生成により、あなたのビデオはグローバルなオーディエンスに届き、効果的なクロスボーダーコミュニケーションとローカリゼーションを実現します。
HeyGenは異なるマーケティングニーズに合わせてビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなビデオテンプレートとブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズ機能を提供し、特定のマーケティングやソーシャルメディアキャンペーンに合わせてビデオを調整できます。これにより、ターゲットオーディエンスに共鳴する高品質な出力がさまざまなプラットフォームで実現します。
HeyGenはスクリプトからのビデオ制作プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトから直接AIビデオを生成できるようにすることでビデオ制作を簡素化します。テキスト-to-ビデオ技術と強力なスクリプトライティングツールを組み合わせて、複雑なビデオ制作を誰でもアクセス可能にします。