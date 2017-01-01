グローバルなeコマース企業をターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを生成し、3つの異なる地域での新製品の発売を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、AIアバターが主要な利点を紹介し、明確でローカライズされたボイスオーバー生成を補完して、メッセージが普遍的に共鳴するようにします。このビデオは、シームレスな多言語制作のためのクロスボーダービデオジェネレーターの力を強調します。

ビデオを生成