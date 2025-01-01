CRMチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成
魅力的なCRMトレーニングビデオを簡単に作成。HeyGenの革新的なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なチュートリアルに変換し、オンボーディングを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のCRMユーザー向けに、新機能をクリーンで直接的なビジュアルプレゼンテーションで示す90秒の包括的なハウツーガイドを開発します。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、ステップバイステップの指示を効率的に伝えるために活用し、情報豊かで明るい音声スタイルで、CRMの利用を最大化しようとするユーザーのために明確さと保持を確保します。
CRM管理者とチームリーダー向けに、内部コミュニケーションの一貫性を保つためのビデオ自動化の利点に焦点を当てた2分間のインパクトのあるビデオを制作します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルと権威あるナレーションを採用し、メディアライブラリから多様なテンプレートとシーンを利用してさまざまなアプリケーションを紹介し、効率性と戦略的優位性を強調する魅力的なビジュアルを確保します。
初めてCRMを導入するグローバルチーム向けに、アクセスしやすい45秒のチュートリアルを作成します。このビデオは、歓迎的でアクセスしやすいビジュアルと音声スタイルを採用し、字幕/キャプションを追加して多様な言語背景を持つ視聴者に普遍的な理解を確保し、最終的に全体的なトレーニングのエンゲージメントとユーザーの採用を向上させることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してCRMトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的なCRMトレーニングビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがリアルなAIプレゼンターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを生成し、プロセスを非常に効率的にします。
HeyGenは、エンゲージメントを向上させるための魅力的なトレーニングコンテンツの制作を自動化できますか？
はい、HeyGenはテンプレートライブラリや高品質のナレーションを含む強力なビデオ自動化機能を提供し、トレーニングエンゲージメントのニーズに合わせて魅力的なビジュアルを迅速に制作します。これにより、品質を損なうことなく、オンボーディング体験の向上のためにコンテンツ制作が大幅にスピードアップします。
CRMチュートリアルビデオのブランディングに関するカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴや色をシームレスに魅力的なビジュアルに組み込むことができるブランディングコントロールを通じて、広範なカスタマイズを提供します。また、豊富なメディアライブラリやカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して、CRMチュートリアルビデオを一貫したブランドアイデンティティに合わせてパーソナライズできます。
HeyGenは、ビデオ編集の経験がないユーザーが包括的なハウツーガイドを作成するのに適していますか？
もちろんです。HeyGenはノーコードのビデオプラットフォームとして設計されており、誰でも高品質なビデオチュートリアルやハウツーガイドを簡単に作成できるようにします。自動字幕や柔軟なエクスポートオプションなどの機能を備えており、専門的なスキルがなくてもプロフェッショナルなビデオ制作が可能です。