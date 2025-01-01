CRMチュートリアルビデオジェネレーター: 簡単で迅速なトレーニングビデオ

AIを活用したテキストからビデオへの機能で、スクリプトからすぐに魅力的なCRMトレーニングビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITサポートスタッフを対象にした90秒の指導ビデオを設計し、CRM内での自動化ワークフロールールの設定プロセスを詳述します。このビデオはステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、正確な画面録画を伴い、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して生成された詳細で中立的なAIボイスオーバーが、CRMタスクのビデオ自動化の複雑さを説明します。
サンプルプロンプト2
上級管理職向けに洗練された2分間のCRMトレーニングビデオを制作し、戦略的意思決定のための高度なCRM分析ダッシュボードの解釈に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されたデータビジュアライゼーションとダイナミックなグラフィックスを特徴とし、音声は自信に満ちた明瞭なAIボイスオーバーを提供し、HeyGenの字幕/キャプションで強化され、すべての主要指標が明確に理解されるようにし、影響力のあるCRMトレーニングビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
初めてCRMを採用する小規模ビジネスオーナー向けに、45秒の親しみやすい説明ビデオを生成し、基本的なCRMレポートをどのように簡単にカスタマイズし理解できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンを利用し、温かく役立つAIボイスオーバーを使用します。ノーコードビデオプラットフォームを使用してカスタムビデオドキュメントを迅速に作成する利点を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

CRMチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

インテリジェントな自動化でトレーニングとドキュメントを効率化し、数分でプロフェッショナルで魅力的なCRMチュートリアルビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成またはAIを使用
CRMチュートリアルスクリプトを作成または貼り付けて開始します。"テキストからビデオ"技術がテキストをダイナミックなシーンに変換し、ビデオの基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
多様なライブラリからリアルな"AIアバター"を選んでコンテンツを紹介します。ブランドの美学に合った適切なテンプレートを選んでビデオの視覚的魅力を高めます。
3
Step 3
ダイナミックなAIボイスオーバーを追加
自然な音声の"AIボイスオーバー"をさまざまな声と言語で統合し、エンゲージメントを高めます。正確な字幕を生成してアクセシビリティを向上させることもできます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
"ビデオ作成"を完了し、複数のアスペクト比でエクスポートするオプションを提供します。プロフェッショナルなCRMチュートリアルを視聴者とシームレスに共有し、効果的なトレーニングを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なCRM機能を解明

複雑なCRMプロセスを明確で理解しやすいビデオ説明に分解し、すべてのユーザーに提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてCRMチュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術とノーコードビデオプラットフォームを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなCRMトレーニングビデオに変換します。AIアバターとAIボイスオーバーを使用することで、カスタムCRMアプリケーションやソフトウェアドキュメントのビデオ作成を効率化します。

HeyGenはテキスト入力から直接魅力的なトレーニングビデオを生成できますか？

はい、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用すると、簡単に魅力的なトレーニングビデオを作成できます。テキストを入力するだけで、AIボイスオーバー、字幕/キャプション、ダイナミックなシーンを備えたプロフェッショナルなコンテンツが生成されます。

HeyGenを使用したビデオドキュメントのブランディングオプションは何ですか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のブランドカラーをビデオドキュメントに追加できます。これにより、すべてのCRMチュートリアルビデオと説明ビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenのAIアバターはCRMソフトウェアの説明ビデオをどのように強化しますか？

HeyGenの多様なAIアバターは、説明ビデオに人間的な要素をもたらし、複雑なCRMソフトウェアの概念をより親しみやすく魅力的にします。生成されたAIボイスオーバーや字幕と組み合わせて、視聴者にダイナミックなプレゼンテーションを提供します。