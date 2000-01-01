CRMトレーニングビデオジェネレーター: オンボーディングとスキルアップを簡素化
リアルなAIアバターを使用して、複雑なCRMコンセプトを魅力的なビジュアルレッスンに変えることで、迅速に説得力のあるトレーニングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のCRMユーザーを対象に、新機能のリリースとベストプラクティスを強調する90秒のアップデートビデオを開発してください。現代的でダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが情報をシームレスに提示します。このアプローチは、AIビデオプラットフォームを活用して一貫したメッセージングと重要なトレーニングビデオの迅速な配信を保証し、HeyGenの機能を活用して複雑なアップデートを簡単に理解できるようにします。
グローバルなCRM管理者向けに、CRM内の高度な設定とトラブルシューティングを詳述した2分間の包括的な技術ガイドを制作してください。ビデオは情報豊かでグローバルな美学を持ち、さまざまな言語ニーズに対応するために正確な字幕/キャプションをサポートします。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、技術文書を消化しやすいビデオコンテンツに効率的に翻訳し、複雑なトピックの全体的なビデオ作成を向上させます。
L&D部門向けに、事前にデザインされたテンプレートを使用して一貫したCRMオンボーディングモジュールを迅速に作成する方法を紹介する45秒のクイックスタートガイドを設計してください。洗練され、一貫性があり、わかりやすいビジュアルスタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高めます。この効率的な方法は、CRMトレーニングビデオジェネレーターのプロセスを合理化し、標準化された高品質の教育資料を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは多様なニーズに対してどのように高度なビデオ自動化を促進しますか？
HeyGenは、AIを活用してビデオ作成を効率化する高度なAIビデオプラットフォームです。AIアバターと合成音声を使用してテキストを洗練されたビデオに変換し、コンテンツ制作のスケーリングに理想的です。
HeyGenはリアルなAIアバターとテキストからビデオへのコンテンツを作成できますか？
はい、HeyGenはテキストからリアルなAIアバターを生成し、高品質なテキストからビデオへのコンテンツを迅速に制作することが得意です。この機能は、複雑な撮影なしで魅力的なマーケティングビデオやトレーニングビデオを開発するのに最適です。
HeyGenはどのようなブランディングコントロールとアクセシビリティ機能を提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーでビデオをカスタマイズできます。さらに、多言語のナレーション生成と自動字幕/キャプションをサポートし、ビデオ作成のアクセシビリティとリーチを向上させます。
HeyGenはトレーニングビデオを生成するための効果的なツールである理由は何ですか？
HeyGenは、説得力のあるトレーニングビデオを制作するための非常に効率的なAIビデオエディターです。テンプレート、テキストからビデオへの変換、AIアバターなどの機能により、制作時間を大幅に短縮し、一貫性のある高品質な教育コンテンツの作成に最適です。