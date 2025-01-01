複雑なCRM設定に圧倒されている中小企業のオーナーを対象にした、1分間の簡潔な説明動画を作成してください。この動画は、クリーンでプロフェッショナルな2Dアニメーションスタイルを採用し、視聴者を案内するフレンドリーなAIアバターをフィーチャーします。落ち着いた説得力のあるAIボイスオーバーが、シンプルなCRM説明動画メーカーがどのようにCRMを解明し、カメラに映ることなくAIアバターを使用して複雑な情報を提示することの容易さを紹介します。

