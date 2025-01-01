危機手順ビデオメーカー：トレーニングを簡素化

AIアバターを使用して効果的な緊急対応のための魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員および既存スタッフ向けに、避難計画のような特定の危機手順を詳細に説明する45秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、明確なステップバイステップのアプローチを特徴とし、ダイナミックなビジュアルと緊急性がありながら落ち着いた音声ナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確なメッセージを簡単に作成できます。
サンプルプロンプト2
工場労働者向けに、一般的な安全危険と正しい予防策を親しみやすいシナリオで紹介する60秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、説明的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、視聴者に共鳴する魅力的な背景ビジュアルを提供してください。
サンプルプロンプト3
企業コミュニケーションチームを対象にした30秒のAI安全トレーニングビデオを生成し、新しいコンプライアンスガイドラインの遵守の重要性を強調してください。ビデオは現代的で洗練されたビジュアルスタイルを持ち、堅実でプロフェッショナルなナレーションを使用し、自動字幕/キャプションで全員がアクセス可能であることを保証してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

危機手順ビデオメーカーの使い方

HeyGenの直感的なAIツールを使用して、組織のための重要な安全トレーニングと緊急対応ビデオの作成を簡素化し、明確なコミュニケーションと準備を確保します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
危機手順や緊急対応を詳細に説明した準備済みのスクリプトを入力します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、あなたのテキストをダイナミックなビデオに変換し、「職場安全」コミュニケーションに最適です。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートと表現力豊かな「AIアバター」を選択してメッセージを強化します。これらのビジュアルは「安全トレーニングビデオ」を明確に示し、複雑な情報を魅力的で理解しやすいものにします。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を利用して、ビデオが組織のアイデンティティに合致するようにします。これにより、メッセージが強化され、「企業コミュニケーションチーム」にとって危機管理コンテンツが即座に認識可能になります。
4
Step 4
エクスポートと展開
危機手順ビデオを完成させ、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して希望の形式で生成します。さまざまなチャネル、特に「LMSプラットフォーム」でビデオを簡単に共有し、効果的な配布と学習を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療トピックを簡素化し、医療教育を強化

複雑な緊急プロトコルや医療手順を簡素化し、明確で効果的な指導を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして非常に魅力的な職場安全ビデオの作成を可能にしますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、あなたのスクリプトを魅力的な安全トレーニングビデオに変換します。このクリエイティブなアプローチにより、職場の安全コンテンツがすべての視聴者にとって魅力的で記憶に残るものとなり、職場安全ビデオの効率的な作成を実現します。

HeyGenは企業にとって効果的な危機手順ビデオメーカーとして機能しますか？

もちろんです。HeyGenは、企業のコミュニケーションチームが危機管理と緊急対応トレーニングのための明確な指示ビデオを迅速に制作することを可能にします。スクリプトからのテキストビデオと自動字幕＆キャプションを活用して、重要な情報を効果的に伝える強力な危機手順ビデオメーカーとして機能します。

HeyGenは企業の安全トレーニングビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、その他のビジュアル要素を安全トレーニングビデオに直接統合することができます。これにより、一貫性が確保され、AIアバターや事前にデザインされたテンプレートを使用しても企業のアイデンティティが強化されます。

HeyGenを使用して、さまざまなオーディエンス向けに指示ビデオを効率的に作成および配布するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートでAIビデオ生成を簡素化し、指示ビデオを迅速に制作できます。コンテンツを簡単にエクスポートして共有したり、LMSプラットフォームと統合したりすることで、多様なオーディエンスへのリーチを拡大します。