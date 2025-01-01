危機手順ビデオメーカー：トレーニングを簡素化
AIアバターを使用して効果的な緊急対応のための魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員および既存スタッフ向けに、避難計画のような特定の危機手順を詳細に説明する45秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、明確なステップバイステップのアプローチを特徴とし、ダイナミックなビジュアルと緊急性がありながら落ち着いた音声ナレーションを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確なメッセージを簡単に作成できます。
工場労働者向けに、一般的な安全危険と正しい予防策を親しみやすいシナリオで紹介する60秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、説明的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、視聴者に共鳴する魅力的な背景ビジュアルを提供してください。
企業コミュニケーションチームを対象にした30秒のAI安全トレーニングビデオを生成し、新しいコンプライアンスガイドラインの遵守の重要性を強調してください。ビデオは現代的で洗練されたビジュアルスタイルを持ち、堅実でプロフェッショナルなナレーションを使用し、自動字幕/キャプションで全員がアクセス可能であることを保証してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非常に魅力的な職場安全ビデオの作成を可能にしますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、あなたのスクリプトを魅力的な安全トレーニングビデオに変換します。このクリエイティブなアプローチにより、職場の安全コンテンツがすべての視聴者にとって魅力的で記憶に残るものとなり、職場安全ビデオの効率的な作成を実現します。
HeyGenは企業にとって効果的な危機手順ビデオメーカーとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは、企業のコミュニケーションチームが危機管理と緊急対応トレーニングのための明確な指示ビデオを迅速に制作することを可能にします。スクリプトからのテキストビデオと自動字幕＆キャプションを活用して、重要な情報を効果的に伝える強力な危機手順ビデオメーカーとして機能します。
HeyGenは企業の安全トレーニングビデオにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴ、色、その他のビジュアル要素を安全トレーニングビデオに直接統合することができます。これにより、一貫性が確保され、AIアバターや事前にデザインされたテンプレートを使用しても企業のアイデンティティが強化されます。
HeyGenを使用して、さまざまなオーディエンス向けに指示ビデオを効率的に作成および配布するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、使いやすいインターフェースとすぐに使えるテンプレートでAIビデオ生成を簡素化し、指示ビデオを迅速に制作できます。コンテンツを簡単にエクスポートして共有したり、LMSプラットフォームと統合したりすることで、多様なオーディエンスへのリーチを拡大します。