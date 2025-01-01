危機コミュニケーションビデオメーカー：迅速で明確な緊急ビデオ

AIアバターを使用して緊急手順ビデオを作成し、一貫した迅速な危機管理と企業コミュニケーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
軽度のサービス中断時における会社のコミットメントを示す60秒の公共サービスアナウンスをデザインします。この「危機コミュニケーションビデオメーカー」作品は、共感と信頼性を伝え、関連するストック画像とソフトな背景音楽を特徴とする落ち着いたビジュアルトーンを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して迅速なコンテンツ生成を行い、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、企業コミュニケーションにおける安心感と透明性のメッセージを強化します。
サンプルプロンプト2
特定の「緊急対応ビデオメーカー」プロトコル、例えば迅速な機器シャットダウン手順について、フィールドオペレーションチーム向けに30秒の簡潔な指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはアクション指向で、クイックカットと明確なグラフィックを特徴とし、音声は正確で指示的であるべきです。HeyGenの字幕/キャプションを利用して重要なステップを強調し、適切なテンプレートとシーンを選択して、緊急手順における最大の明確さと高圧環境での遵守を確保します。
サンプルプロンプト3
外部ステークホルダー向けに75秒のエグゼクティブサマリーを作成し、包括的な新しい「危機準備ビデオメーカー」プランを紹介します。ビデオは企業の重厚さを反映する権威ある洗練されたビジュアルスタイルを持ち、自信に満ちた明瞭なボイスオーバーを伴うべきです。ブランドの一貫性を確保し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプレゼンテーションプラットフォームに完璧に合わせたビデオを作成し、危機管理に対する会社の積極的なアプローチを強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

危機コミュニケーションビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI駆動プラットフォームでプロフェッショナルな危機コミュニケーションビデオを効率的に作成します。ブランドの一貫性を保ち、重要な時に明確でタイムリーなメッセージを届けます。

Step 1
メッセージを作成する
危機コミュニケーションスクリプトを貼り付けて、即座にドラフトビデオを生成します。これにより、重要な情報を魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換し、デリケートな状況での明確さを確保します。
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルで一貫したトーンでメッセージを伝えます。これにより、人間のプレゼンターがいなくても、緊急の発表が効果的に伝えられます。
Step 3
ブランドを適用する
会社のロゴや色を含むブランドを統合し、危機コミュニケーションにおける一貫性を維持します。これにより、即座に認識され、重要な瞬間に信頼が強化されます。
Step 4
最終ビデオを生成する
高品質の危機コミュニケーションビデオを効率的に制作します。重要なメッセージが準備できたら、必要なすべてのチャネルで迅速に重要な情報を共有し、迅速かつ統一された対応を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

危機準備教育の拡大

幅広い視聴者に危機準備と対応戦略を教育するための包括的でアクセス可能なビデオコースを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブな企業コミュニケーションを強化できますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランド管理機能を提供し、メッセージが企業のアイデンティティに合致するようにします。また、AIアバターを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルな緊急対応ビデオを効率的に提供できます。

HeyGenは効率的な危機管理ビデオ作成のためにどのような主要機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を提供し、緊急手順を迅速に明確なビジュアルに変換します。また、最大限のアクセス性を確保するために自動ボイスオーバーと字幕を提供します。

HeyGenは幅広い視聴者向けにアクセス可能な緊急手順ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは自動字幕と多様なボイスオプションを通じて、緊急手順ビデオを非常にアクセスしやすくします。AIアバターを利用することで、言語や聴覚能力に関係なく、メッセージを明確かつ一貫して伝えることができます。

HeyGenは迅速でスケーラブルな危機準備ビデオの制作をどのように支援しますか？

HeyGenは強力なビデオジェネレーターとして機能し、AIアバターとシンプルなスクリプトからのテキスト-to-ビデオプロセスを使用して、迅速に危機準備ビデオを作成します。これにより、組織は広範なリソースを必要とせずに、重要な企業コミュニケーション資料を迅速に作成および更新できます。