危機対応コミュニケーションジェネレーター：即時AI対応
透明で共感的なメッセージを即座に作成。私たちの危機対応コミュニケーションジェネレーターは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオで迅速な対応を可能にし、ステークホルダーの信頼を築きます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大規模な製品リコールに対応する60秒のビデオを想像してください。これは企業コミュニケーションチームや経営幹部を対象に、透明性と共感を強調したメッセージでステークホルダーの信頼を維持することを目的としています。ビジュアルとオーディオスタイルは落ち着いてプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターで作成された一貫したスポークスパーソンが誠実にメッセージを伝えます。
ITセキュリティリーダーや法務チーム向けに、データ漏洩後の正確な危機対応コミュニケーション声明の作成方法を示す30秒の情報ビデオを制作します。ビデオはモダンで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された明確で簡潔なナレーションが、AI危機対応コミュニケーションジェネレーターが提供するスピードと正確さを強調します。
PR学生や新任のPRマネージャー向けに、予期せぬ広報問題における効果的な危機対応コミュニケーションのベストプラクティスを示す75秒の教育ビデオを開発します。ビデオは教育的でケーススタディのビジュアルスタイルを採用し、権威ある声でHeyGenのテンプレートとシーンを活用して明確で実行可能なガイドを構築します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業の危機対応コミュニケーションを効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、迅速かつ効果的な危機対応コミュニケーション声明やAI生成の危機メモを作成することで、重要な時期に透明なメッセージを保証します。
AI危機対応コミュニケーションジェネレーターを作成するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、ボイスオーバー生成、ブランディングコントロールを備えた強力なプラットフォームを提供し、ブランドに合わせた共感的なメッセージを迅速に展開することができます。
HeyGenのビデオツールを使用して効果的な危機対応コミュニケーションを確保するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターを使用して緊急メッセージを伝え、アクセシビリティのために字幕を追加し、製品リコールやサービス停止などのさまざまなシナリオに対応するテンプレートを利用することで、効果的な危機対応コミュニケーションを実現します。これにより、明確なコミュニケーションを通じてステークホルダーの信頼を築くことができます。
HeyGenは広報問題に対する迅速な対応をサポートしていますか？
はい、HeyGenは迅速な対応を目的として設計されており、企業が広報問題や業務中断に対する高品質なビデオ声明を迅速に生成することを可能にします。これにより、ステークホルダーの信頼を維持し、危機対応コミュニケーション声明のニーズを管理するために重要な情報をタイムリーに提供します。