AIビデオジェネレーターのコア機能を説明する1分間の簡潔なビデオを作成してください。このビデオは、技術に精通した教育者や小規模ビジネスオーナーを対象としており、プロフェッショナルで明瞭なAIボイスオーバーと組み合わせたクリーンでモダンなグラフィックを特徴とするべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、スクリプトを直接ビデオに変換することの簡単さを強調し、教育ビデオメーカーとしての効率性を強調してください。

ビデオを生成