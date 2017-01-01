クレジットカードプロモビデオメーカー：AIで売上を向上
スクリプトからのテキストを使用して、魅力的なクレジットカードプロモーションを迅速に作成し、エンゲージメントを高め、申請数を増やします。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、ビジネスクレジットカードの利点、例えばリワードプログラムや経費追跡について詳しく説明してください。ビデオは親しみやすく情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、明確なアニメーショングラフィックスを使用し、HeyGenで生成された親しみやすい「AIアバター」によって提供され、安心感を与えるモチベーショナルな音声トラックと組み合わせます。このAIプロモビデオメーカーのアプローチは、複雑な金融情報を簡素化します。
新しい金融商品に対して慎重な個人を対象にした、クレジットカードの顧客成功ストーリーをフィーチャーした60秒のソーシャルメディアビデオ広告を制作してください。ビジュアルスタイルは温かく個人的で、真の感情を捉え、HeyGenのプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」が共感を持って物語を語り、穏やかで心を高揚させる背景音楽で補完し、魅力的なビデオ広告にします。
テクノロジーに精通した消費者向けに、クレジットカードの特定の革新的な機能（例えば、非接触決済や高度なセキュリティ）を強調する20秒の製品ビデオをデザインしてください。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、画面上のテキストと鮮明なグラフィックスを際立たせ、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して最大限の明確さを実現し、エネルギッシュで現代的な音楽ベッドを背景にして、インパクトのあるビデオメーカーのプレゼンテーションを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenでインパクトのあるクレジットカードプロモビデオを作成する方法：どのように簡単に作成できますか？
HeyGenは、クレジットカードのダイナミックなプロモーションビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なAIプロモビデオメーカーを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、AIアバターを統合し、さまざまなシーンを活用して、魅力的なビジュアルを手間なく作成できます。
HeyGenはさまざまなプロモーションビデオのニーズに対応するクリエイティブなテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは多様なプロモーションビデオアプリケーションに特化したプロフェッショナルなテンプレートの包括的なライブラリを提供しています。これらのテンプレートをビデオメーカー内で簡単にカスタマイズし、クリエイティブなビジョンやブランドに合わせることができます。
HeyGenはプロモーションビデオを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、プロモーションビデオを大幅に向上させるための高度なAIツールを活用しています。テキストプロンプトから高品質のボイスオーバーを生成し、リアルなAIアバターを統合し、スマートなテキストからビデオへの機能を活用して、効果的にオーディエンスを魅了します。
HeyGenはすべてのマーケティングキャンペーンでブランドの一貫性をどのように維持しますか？
HeyGenは、プロモーションビデオがマーケティングキャンペーンにシームレスに統合されるようにする強力なブランディングコントロールを提供します。特定のブランドロゴ、色、フォントを簡単に適用し、プロフェッショナルな字幕を追加して、すべてのビデオ広告で一貫性のある洗練されたブランドイメージを維持します。