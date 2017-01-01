クリエイタービデオジェネレーター: 驚くほど速く美しいビデオを作成

強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターで、スクリプトを魅力的で高品質なAI生成ビデオに瞬時に変換します。

小規模ビジネスオーナーや技術愛好家を対象にした、45秒の活気あるマーケティングビデオを作成し、新製品をスタイリッシュでモダンなビジュアルとエネルギッシュで熱意あるAIボイスで紹介します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、視聴者を最初の一秒から魅了し、AIビデオジェネレーターのリーダーとしての地位を確立しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生やプロフェッショナルを対象にした、60秒の洞察に満ちた説明ビデオを開発し、クリーンなグラフィックスとプロフェッショナルで落ち着いたAIボイスで複雑な概念を分かりやすく解説します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能と字幕/キャプションを活用して、学習をアクセスしやすく魅力的にするオンラインビデオメーカーとしての役割を果たしましょう。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやインフルエンサー向けに設計された、30秒のダイナミックなソーシャルメディアクリップを想像し、明るく陽気なビジュアルと親しみやすくテンポの速いAIボイスで日々のクイックヒントを提供します。HeyGenの事前作成されたテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、ソーシャルメディアのクリエイタービデオジェネレーターとして魅力的なコンテンツを迅速に制作しましょう。
サンプルプロンプト3
新入社員のオンボーディングやリモートチームに最適な、75秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーションビデオを制作し、歓迎的で明確かつ安心感のあるAIボイスと企業スタイルのビジュアルを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを背景映像に統合し、リアルなAIボイスを使用して、このトーキングヘッドスタイルのビデオを個人的で影響力のあるものにし、テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターによって駆動されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイタービデオジェネレーターの使い方

強力なAIツールを使用して、あらゆるプラットフォーム向けにプロフェッショナルで高品質なビデオにアイデアを簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
アイデアを簡単にビデオに変換するために、スクリプトを直接テキスト・トゥ・ビデオジェネレーターに入力または貼り付けます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、ビデオの魅力的なトーキングヘッドプレゼンターにします。
3
Step 3
ボイスオーバーと音楽を追加
AIボイスジェネレーターを使用してスクリプトから生成されたリアルなボイスでビデオを強化し、背景音楽を追加します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
プロジェクトをHDビデオ出力でエクスポートし、あらゆるプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズを完了して、高品質なビデオを制作します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと教育の向上

.

ダイナミックでAI駆動の教育ビデオで学習体験を向上させ、知識の定着を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオのクリエイティブな質を向上させることができますか？

HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオや詳細な説明ビデオを含むさまざまな目的のために高品質なビデオを制作する力をクリエイターに提供します。当社のプラットフォームは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用し、AI生成ビデオがプロフェッショナルで魅力的であることを保証します。

HeyGenでどのような種類のAI生成ビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、テキストをビデオに変換することが非常に簡単で、多様なAI生成ビデオを簡単に作成できます。直感的なオンラインビデオメーカーおよびクリエイタービデオジェネレーターとして、HeyGenは企業コミュニケーションからソーシャルメディアキャンペーンまで、さまざまなコンテンツの制作をサポートし、ウォーターマークなしで提供します。

HeyGenはリアルなAIボイスとトーキングヘッドをビデオコンテンツに提供しますか？

はい、HeyGenは超リアルなAIボイスと洗練されたトーキングヘッドを生成し、ビデオコンテンツに命を吹き込みます。私たちの先進的なAIボイスジェネレーターは、ナレーションが自然で魅力的であることを保証し、視聴者の没入感を大幅に向上させます。

HeyGenは事前作成されたテンプレートでビデオ制作プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは、さまざまな業界や用途に適したプロフェッショナルな事前作成テンプレートを豊富に提供することで、ビデオ制作を大幅に効率化します。これらのテンプレートと強力なビデオ編集ツールを組み合わせることで、ユーザーはマーケティング、トレーニング、ソーシャルメディア用のHDビデオ出力を迅速に制作できます。