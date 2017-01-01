クリエイターUGCビデオメーカー: バイラルコンテンツのためのAI

リアルなAIアバターで本格的なUGC動画を生成し、観客を魅了し、エンゲージメントを促進します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケター向けに、30秒の本格的で活気ある動画を作成し、彼らがどれほど簡単に「クリエイターUGCビデオメーカー」として魅力的な「UGC動画」を生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくポジティブで、アップビートな音楽トラックと「字幕/キャプション」で強調された主要なセールスポイントを使用します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、書かれたアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変えるシンプルさを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや教育者を対象にした45秒のプロフェッショナルで情報豊富な動画を制作します。この動画では、「AIアバター」の変革力を強調し、ユーザーが一貫したブランディングや教育コンテンツのために「自分のAIアバターを作成」できる方法を示します。音声は明瞭で明確な「ボイスオーバー生成」で、AIアバターのリアルな特性と多様性を強調するクリーンなビジュアルスタイルを補完し、さまざまな目的のための「AIアクター」として機能します。
サンプルプロンプト2
パフォーマンスマーケターやeコマースブランド向けに、60秒のダイナミックでテンポの速い動画を開発し、「AIで勝てる広告を作成する」方法に焦点を当てます。ビジュアルの美学は洗練されて現代的で、自信に満ちた説得力のあるボイスオーバーを使用し、「ビデオ広告」を制作するスピードと効率を示します。「テンプレート＆シーン」ライブラリからの「カスタマイズ可能なテンプレート」の有用性と、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」のサポートを受けて「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してあらゆるプラットフォームに最適化する能力を強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアインフルエンサーやブランドアンバサダーを対象にした、15秒の簡潔でトレンディで注目を集める動画を作成します。目的は、HeyGenが「AI UGCビデオジェネレーター」として機能し、「オーガニック」で本格的な「クリエイタースタイルの動画」を作成する方法を紹介することです。短編プラットフォームに適した魅力的なビジュアルスタイルを使用し、キャッチーなバックグラウンドオーディオトラックを組み合わせます。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を使用して直接インパクトのある短編動画を生成する簡単さを強調し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイターUGCビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで本格的で高品質なUGC動画を簡単に作成し、観客を魅了し、影響力のあるキャンペーンを推進します。

1
Step 1
クリエイティブなスタートポイントを選択
カスタマイズ可能なテンプレートから選択するか、スクリプトを入力してUGCスタイルの動画制作を開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターから選択するか、独自のAIアバターを生成してメッセージを伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとサウンドを強化
Bロール、音楽、キャプション、ダイナミックなトランジションを取り入れて、動画の制作品質を向上させ、観客を魅了します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズを利用してUGC動画を完成させ、あらゆるプラットフォームに対応するようにシームレスにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるモチベーショナルコンテンツ

.

AIを使用してインスピレーションを与えるモチベーショナル動画を作成し、観客との強い結びつきを築き、コミュニティを育成します。

background image

よくある質問

HeyGenは私のUGC動画制作プロセスをどのように強化しますか？

HeyGenは、最先端のAI UGCビデオジェネレーター技術を使用して、あなたのアイデアを高品質なUGC動画に変えることで、エリートなクリエイターUGCビデオメーカーになることを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートやAIアバターを簡単に活用して、ソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツを制作したり、AIで勝てる広告を作成したりできます。

HeyGenで自分のパーソナライズされたAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenでは、自分のブランドや自分自身を表現するためのAIアバターを作成することができ、コンテンツを本当にユニークなものにします。私たちのプラットフォームにはリアルなAIアバターとAIアクターがあり、説得力のあるパフォーマンスを提供し、動画の本物らしさとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは効果的なビデオ広告の制作をどのように支援しますか？

HeyGenは、AIを使用して勝てる広告を作成するプロセスを簡素化し、パフォーマンスマーケターが魅力的なビデオ広告を迅速に生成できるようにします。強力なテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用したダイナミックなビジュアルに変換し、あらゆるプラットフォームに対応します。

HeyGenはクリエイティブコンテンツの多言語サポートを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、クリエイタースタイルの動画のリーチを広げるために、強力な多言語サポートを提供しています。高度なAIダビング機能を使用して、コンテンツを簡単にローカライズし、多様なグローバルオーディエンスにメッセージが響くようにします。