クリエイターUGCビデオジェネレーター: アイデアを現実に変える
AIアバターテクノロジーを活用して、魅力的でリップシンク対応のUGC広告を作成。多様なテンプレートと50以上の言語でテキストスクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースマーケティングチーム向けに、新製品を「手に持った」ショットで強調する30秒のUGC広告を作成してください。ビジュアルスタイルは明るくダイナミックにし、トレンディなバックグラウンドトラックとHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用したエネルギッシュなナレーションで観客を魅了し、さまざまなブランドの売上を促進します。
コンテンツクリエイターが複雑なトピックを効果的に説明するにはどうすればよいでしょうか？教育コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサー向けに、60秒のトーキングヘッドビデオを制作し、情報豊かでクリーンで親しみやすいビジュアルスタイルとフレンドリーなトーン、プロフェッショナルなサウンドを活用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を統合して制作を効率化し、価値あるユーザー生成コンテンツの提供に集中できるようにします。
テクノロジー教育や製品発表の革新者向けに、主要な製品の利点を紹介する15秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンで洗練され、アップビートな電子音楽を伴い、AIアバターが明確なメッセージを伝えます。HeyGenの「AIアバタージェネレーター」を活用してプレゼンターを作成し、インパクトのあるBロール映像を含め、迅速で効果的なコミュニケーションを目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはコンテンツクリエイター向けに高品質なUGCビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAI機能を使用して、コンテンツクリエイターが本物のユーザー生成コンテンツ（UGC）ビデオを生成できるようにします。私たちのプラットフォームは強力なクリエイターUGCビデオジェネレーターとして機能し、リアルなAIアバターとAIビデオジェネレーターを活用して、ビデオスクリプトを簡単に魅力的なUGC広告やテスティモニアルスタイルのビデオに変換します。
HeyGenのAIを使ってクリエイティブなビデオスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenを使用すると、クリエイティブなビデオスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するプロセスは効率的でスムーズです。テキストを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、AIビデオジェネレーターが自然なリップシンクAIを備えたパフォーマンスを合成します。このプロセスにより、コンテンツクリエイターはブランド向けに洗練されたトーキングヘッドビデオやその他のクリエイティブコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenビデオに特定のクリエイティブ要素をカスタマイズして組み込むことはできますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドのクリエイティブビジョンに合わせた広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなAIアバターを選択し、Bロール映像を追加し、「手に持った」ビジュアルやジェスチャーなどの特定の要素を組み込むことができます。この柔軟性により、ユニークなテスティモニアルスタイルのビデオやダイナミックなUGC広告をニーズに合わせて制作できます。
HeyGenは多言語でのAI UGCビデオコンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは50以上の言語でのビデオ作成をサポートしており、コンテンツクリエイターが真にグローバルなオーディエンスとつながることを可能にします。私たちの先進的なリップシンクAIは自然で正確なボイスオーバー生成を保証し、AI UGCビデオコンテンツを普遍的に魅力的でアクセスしやすいものにします。