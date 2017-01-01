クリエイターチュートリアルビデオジェネレーター：簡単にハウツービデオを作成
高品質のハウツービデオを迅速に制作。AIアバターを使用して、ビデオ編集スキルがなくても魅力的なコンテンツを作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやオンラインコースのインストラクター向けに、HeyGenを複雑なソフトウェアの究極のチュートリアルビデオメーカーとして紹介する90秒の説明ビデオを制作してください。このビデオはプロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルを持ち、明確なナレーションで、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して正確なチュートリアルビデオを生成する方法を示します。アニメーション字幕/キャプションを目立たせて表示し、学習体験をスムーズで魅力的にします。
デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャー向けに、迅速なコンテンツ作成のための効率的なAIビデオエディターを必要とする45秒のプロモーションビデオを開発してください。このビデオは視覚的に魅力的でエネルギッシュであり、HeyGenの事前デザインされたテンプレートとシーンがビデオ作成プロセスを加速する方法を紹介します。さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させる簡単さを、アスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、ダイナミックな背景音楽トラックを伴って説明します。
HeyGenを多用途なクリエイターチュートリアルビデオジェネレーターとして使用し、新機能を紹介する製品マネージャーやソフトウェア開発者を対象にした2分間の詳細な製品デモを作成してください。このビデオは明確で詳細なビジュアルスタイルを持ち、権威あるが魅力的な声で進行します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じてカスタムビジュアルと関連するストック映像を組み込み、説明を強化します。正確なボイスオーバー生成を利用して複雑な概念を明確にし、視聴者が革新を効果的に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術とリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なチュートリアルビデオに変換し、複雑な撮影を必要としません。この革新的なアプローチは、あらゆるクリエイターのために制作プロセス全体を簡素化します。
自分の画面録画やメディアをHeyGenのチュートリアルビデオに統合できますか？
もちろんです。HeyGenはコンテンツクリエイターがカスタムメディア、画面録画やウェブカメラ録画をシームレスにアップロードし、チュートリアルビデオに統合することを可能にします。この柔軟性により、独自のデモンストレーションやアセットが最終出力に完璧に組み込まれます。
HeyGenはチュートリアルビデオのアクセシビリティを向上させるためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenはアニメーション字幕や高品質のAIボイスオーバーなどの強力な機能を提供し、チュートリアルビデオがより広い視聴者にアクセス可能になるようにします。プラットフォームは正確なキャプションを自動生成し、すべての視聴者の理解とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはプロフェッショナルなハウツービデオを迅速に制作するためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは多様なビデオテンプレートライブラリを提供しており、ビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなハウツービデオを迅速に制作するのに役立ちます。これらのテンプレートは素晴らしい出発点を提供し、カスタマイズして魅力的なコンテンツを効率的に作成できます。