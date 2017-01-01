AIを活用したコンテンツの究極のクリエイタースタイルビデオメーカー
プロフェッショナルで魅力的なビデオを瞬時に作成。私たちのAIビデオジェネレーターは強力なAIアバターを使用して、視聴者を引きつけます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいユーザーが迅速にセットアップ手順を求めていることを想定し、ビデオエディター内の新機能を示す2分間のチュートリアルをデザインしてください。ダイナミックでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを想像し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと自動字幕/キャプションを利用して、理解を最大限に高める明るくクリアなオーディオトラックを補完します。
既存のソフトウェアユーザーや業界の専門家を対象に、AIを活用したビデオ作成の最近のソフトウェアアップデートを発表する45秒のビデオを作成してください。美学はスリークでモダンにし、シャープなアニメーションと自信に満ちたプロフェッショナルな声を持たせ、多様なテンプレートとシーンをメディアライブラリ/ストックサポートとシームレスに統合します。
ビジネスリーダーやイノベーション愛好家を対象に、クリエイタースタイルのビデオメーカーの主要な利点を紹介する30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは本格的でカメラに直接語りかけるスタイルを採用し、会話調で洞察に満ちたトーンで提示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プラットフォーム全体で完璧な配信を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーのためにAIを活用したビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをビデオスクリプトに変換するシームレスでユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。ユーザーは多様なリアルなAIアバターを活用して、メッセージを効果的かつ効率的に伝えることができます。
AIビデオジェネレーターの出力を特定のブランディング要素でカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオに直接統合できます。また、豊富なビデオテンプレートとストック映像のライブラリを利用して、すべてのクリエーションで一貫したブランド美学を維持できます。
HeyGenはどのようなボイスオーバー生成とアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenはボイスオーバー生成に優れており、スクリプトからコンテンツをナレーションする高品質な声を提供します。さらに、HeyGenは正確なAI字幕とキャプションを自動生成し、より広い視聴者へのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、ダイナミックなマーケティングビデオや詳細な説明ビデオから魅力的なアニメーションビデオまで、幅広いコンテンツを制作できます。私たちのプラットフォームは、クリエイタースタイルのビデオメーカーとして、多様なビジョンを効率的に実現する力を提供します。