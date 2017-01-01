AIを活用したコンテンツの究極のクリエイタースタイルビデオメーカー

プロフェッショナルで魅力的なビデオを瞬時に作成。私たちのAIビデオジェネレーターは強力なAIアバターを使用して、視聴者を引きつけます。

技術愛好家や開発者を対象に、AIビデオジェネレーターの基本機能を説明する1分間の魅力的なビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、情報豊かでありながら魅力的なトーンを持たせ、HeyGenのAIアバターと強力なボイスオーバー生成を活用して明確に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいユーザーが迅速にセットアップ手順を求めていることを想定し、ビデオエディター内の新機能を示す2分間のチュートリアルをデザインしてください。ダイナミックでステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを想像し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと自動字幕/キャプションを利用して、理解を最大限に高める明るくクリアなオーディオトラックを補完します。
サンプルプロンプト2
既存のソフトウェアユーザーや業界の専門家を対象に、AIを活用したビデオ作成の最近のソフトウェアアップデートを発表する45秒のビデオを作成してください。美学はスリークでモダンにし、シャープなアニメーションと自信に満ちたプロフェッショナルな声を持たせ、多様なテンプレートとシーンをメディアライブラリ/ストックサポートとシームレスに統合します。
サンプルプロンプト3
ビジネスリーダーやイノベーション愛好家を対象に、クリエイタースタイルのビデオメーカーの主要な利点を紹介する30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは本格的でカメラに直接語りかけるスタイルを採用し、会話調で洞察に満ちたトーンで提示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、プラットフォーム全体で完璧な配信を保証します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

クリエイタースタイルビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的でプロフェッショナルなクリエイタースタイルのビデオを簡単に制作し、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
エディターにスクリプトを直接入力または貼り付けるか、プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選んでコンテンツを開始します。HeyGenの高度なスクリプトからのテキストビデオ機能が、あなたの言葉をビデオの基盤に変えます。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択する
多様なリアルなAIアバターから選んでメッセージを表現し、ストック映像やメディアライブラリからの画像でビデオをさらに強化します。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加する
複数の言語とアクセントで自然な音声を生成する高度なボイスオーバー生成を使用します。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのユニークなロゴ、色、フォントを適用し、一貫性を確保します。
4
Step 4
クリエイタースタイルのビデオをエクスポートして共有する
自動字幕を追加し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整してビデオを完成させます。高品質のコンテンツをエクスポートし、さまざまなソーシャルメディアチャネルで視聴者を引きつける準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高性能なAIビデオ広告を作成する

.

インパクトのあるAIを活用したビデオ広告を迅速に開発し、ブランドのリーチとコンバージョンを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユーザーのためにAIを活用したビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをビデオスクリプトに変換するシームレスでユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。ユーザーは多様なリアルなAIアバターを活用して、メッセージを効果的かつ効率的に伝えることができます。

AIビデオジェネレーターの出力を特定のブランディング要素でカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをビデオに直接統合できます。また、豊富なビデオテンプレートとストック映像のライブラリを利用して、すべてのクリエーションで一貫したブランド美学を維持できます。

HeyGenはどのようなボイスオーバー生成とアクセシビリティ機能を提供していますか？

HeyGenはボイスオーバー生成に優れており、スクリプトからコンテンツをナレーションする高品質な声を提供します。さらに、HeyGenは正確なAI字幕とキャプションを自動生成し、より広い視聴者へのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、ダイナミックなマーケティングビデオや詳細な説明ビデオから魅力的なアニメーションビデオまで、幅広いコンテンツを制作できます。私たちのプラットフォームは、クリエイタースタイルのビデオメーカーとして、多様なビジョンを効率的に実現する力を提供します。