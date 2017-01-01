クリエイタースタイルビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを素早く作成

強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なクリエイタースタイルのビデオに簡単に変換し、コンテンツクリエイターに最適です。

新しいソーシャルメディアインフルエンサーが高度な編集スキルなしで魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを示す、活気に満ちた45秒のクリエイタースタイルのビデオを想像してください。このダイナミックなクリップは、意欲的なコンテンツクリエイターをターゲットにし、クイックカット、トレンドの視覚効果、アップビートな音楽を特徴とし、HeyGenの強力なAIアバターがどのようにしてあらゆるスクリプトを生き生きとさせることができるかを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家向けに設計された、複雑なサービスや製品を明確に説明する60秒の簡潔な生成ビデオを制作してください。視覚と音声のスタイルはクリーンでプロフェッショナルかつ情報豊富であり、洗練されたアニメーションと明確なナラティブを活用し、HeyGenを使用して詳細なテキストをビデオに変換するシームレスなプロセスを強調します。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターや教育者向けに、教育的なヒントやコンセプトを迅速に提供する30秒のAIビデオを開発してください。視覚スタイルは落ち着いて権威あるものであり、クリーングラフィックスと親しみやすく明確な声を使用し、HeyGenのリアルなボイスオーバー生成が学習体験をどのように向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
頻繁にクリエイティブブロックに直面するフリーランスのビデオエディターや忙しいコンテンツチーム向けに、特に25秒の魅力的なビデオを作成してください。このダイナミックなプロモーションは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのようにしてプロフェッショナルなコンテンツ作成を開始できるかを示し、モダングラフィックス、インスパイアリングなバックグラウンドミュージック、効率と品質を強調する問題解決のナラティブを特徴とします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

クリエイタースタイルビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用して魅力的で高品質なクリエイタースタイルのビデオを簡単に生成し、アイデアを洗練されたビジュアルコンテンツに変換し、あらゆるプラットフォームで準備が整います。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
'スクリプトからビデオへのテキスト'機能を利用するか、'テンプレートとシーン'のライブラリから選択して、ビデオの基盤を定義します。
2
Step 2
AIアバターを選択
リアルな'AIアバター'の多様な選択肢から選び、自然な表情と動きでスクリプトを生き生きとさせる画面上のプレゼンターにします。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高品質の'ボイスオーバー生成'を作成して、メッセージを明確かつ効果的に伝えるビデオを強化します。
4
Step 4
生成ビデオをエクスポート
作成を最終化し、希望のアスペクト比で'生成ビデオ'を'エクスポート'し、プラットフォーム間で共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなモチベーショナルコンテンツを作成

AIを使用してインスパイアリングで心を打つモチベーショナルビデオを簡単に作成し、オーディエンスと深くつながり、強力なメッセージを共有します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにプロフェッショナルなコンテンツ作成を強化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用して、高品質のクリエイタースタイルのビデオを制作することで、プロフェッショナルなコンテンツ作成を強化します。ユーザーはスクリプトを魅力的な生成ビデオに変換し、リアルなAIボイスとダイナミックなAIアバターを使用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenはどのような種類のAIアバターをビデオ生成に提供していますか？

HeyGenは、多様でリアルなAIアバターとトーキングヘッドを提供しており、ユーザーはダイナミックでパーソナライズされたAIビデオを作成できます。これらの生成AIアバターは、カメラクルーを必要とせずに、プロフェッショナルな画面上の存在感を提供するためにコンテンツにシームレスに統合できます。

HeyGenはどのようにテキストからビデオへの生成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIを活用したスクリプトを直接完全なビデオに変換することで、テキストからビデオへの生成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、リアルなボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションをサポートし、マーケティングビデオや説明ビデオでメッセージを明確かつ効果的に伝えることを保証します。

HeyGenはマーケティングビデオを迅速かつプロフェッショナルに作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは迅速かつプロフェッショナルなビデオ作成を目的としており、マーケティングビデオ、説明ビデオ、プロモビデオに最適です。豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、高品質のAIビデオを迅速に制作し、広範なビデオ編集を必要とせずにコンテンツを際立たせることができます。