クリエイタープロモビデオメーカー: 魅力的なプロモーションを生成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、すべてのマーケティングキャンペーンのために高インパクトのプロモビデオを迅速にデザインします。
マーケティング専門家やeコマースビジネスを対象に、マーケティングキャンペーンを強化することを目指した45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。美的感覚は洗練されてプロフェッショナルであり、迅速なカット、魅力的な製品ショット、洗練されたモーショングラフィックスを特徴とし、権威ある魅力的なボイスオーバーが下支えします。このビデオは、HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」がシンプルなテキストを洗練された音声に変える方法を強調し、高インパクトの広告を作成するための不可欠なプロモビデオメーカーとしての役割を果たします。
教育者、コーチ、個人ブランドビルダー向けに、個性的なメッセージを届けるための60秒の歓迎的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは清潔で親しみやすく、フレンドリーな「AIアバター」がプレゼンターとして、表情豊かなジェスチャーと明確で明瞭な話し方を利用します。このプレゼンテーションは、HeyGenの革新的な「AIアバター」機能を示し、ユーザーが魅力的で一貫した画面上のパーソナリティをコンテンツに作成できることを示し、進化したAIプロモビデオメーカーとしての地位を確立します。
ソーシャルメディアマネージャーやグローバルブランド向けに、プラットフォーム全体でリーチとアクセシビリティを最大化するための15秒の簡潔でインパクトのあるビデオを制作してください。ビジュアルの実行は大胆でダイナミックであり、パンチの効いたテキストオーバーレイ、迅速なシーンチェンジ、瞬時に注意を引くエネルギッシュなサウンドトラックを備えています。このビデオは、HeyGenの自動「字幕/キャプション」の価値を強調し、多様なオーディエンスにメッセージが理解されることを保証し、ソーシャルメディア向けの多用途なオンラインプロモビデオメーカーとしての役割を確立します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenが効果的なAIプロモビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをダイナミックなプロモビデオに変換する高度なAIを活用しているため、効果的なAIプロモビデオメーカーです。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがリアルなAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを使用して魅力的なビジュアルに変換し、高品質のコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenはユニークなマーケティングキャンペーンのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートや豊富なストック映像を含む、マーケティングキャンペーンを強化するための多くのクリエイティブな機能を提供します。また、アニメーションタイトルのカスタマイズ、自動字幕の適用、ブランドロゴの組み込みも可能で、プロモビデオを際立たせることができます。
HeyGenはすべてのスキルレベルに対応した直感的なオンラインプロモビデオメーカーですか？
はい、HeyGenはすべてのスキルレベルのユーザー向けに設計された直感的なオンラインプロモビデオメーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターと使いやすいビデオ編集ツールにより、プロモビデオの作成と改良が簡単で、スムーズで効率的な制作ワークフローを保証します。
HeyGenはどのようにしてすべての製品ビデオでブランドの一貫性を維持しますか？
HeyGenは、製品ビデオやマーケティングプロモーションが常にブランドアイデンティティに一致するようにする強力なブランディングコントロールを提供します。ブランドロゴやカスタムカラーを簡単にアップロードし、事前にデザインされたテンプレートを利用して、常にプロフェッショナルな会社紹介ビデオを1080p HD解像度で一貫して制作できます。