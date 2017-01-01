将来のコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナー向けに、ブランドを簡単に立ち上げる方法を紹介する、活気に満ちた30秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは現代的でエネルギッシュであり、明るい色のパレットとスムーズなトランジションを使用し、心を弾ませる現代的なバックグラウンドトラックと親しみやすいナレーターが伴います。このビデオは、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」機能を強調し、ユーザーが事前のビデオ編集経験なしに魅力的なコンテンツを迅速にデザインできることを示し、HeyGenを究極のクリエイタープロモビデオメーカーとして位置付けます。

