クリエイタープロモビデオジェネレーター: AI駆動で簡単

プロフェッショナルなプロモビデオをソーシャルメディア向けに簡単に生成。AI駆動のスクリプトからのテキストビデオでアイデアを見事なビジュアルに変換。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、複雑なトピックを簡素化するための90秒の説明ビデオを作成してください。美学はクリーンで親しみやすく教育的であり、明確なインフォグラフィックと親しみやすい情報提供のAIボイスオーバーを備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、スクリプトから直接「AIでコンテンツとメディアを生成する」ことの簡単さを示してください。
サンプルプロンプト2
効率を求めるソーシャルメディアマネージャーやフリーランスのビデオエディターを対象にした、45秒のパンチの効いたソーシャルメディア広告を制作してください。ビデオは、クイックカット、ミームのようなテキスト、鮮やかなカラーパレットを取り入れた、トレンディなビジュアルスタイルで、人気のあるトレンドのオーディオクリップに設定されるべきです。HeyGenの「ビデオ編集ツール」の実用的な応用を強調し、プラットフォーム全体での最大のアクセシビリティとエンゲージメントのための「字幕/キャプション」の価値を強調してください。
サンプルプロンプト3
技術愛好家やSaaS企業向けに、仮想のオンラインエディターの新機能を紹介する包括的な2分間のチュートリアルビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、高品質の画面録画と微妙なUIアニメーションを特徴とし、穏やかなガイド付きのインストゥルメンタルスコアが伴います。HeyGenを「クリエイタープロモビデオジェネレーター」としての力を示し、リアルな「AIアバター」を統合して視聴者をデモンストレーションに導き、複雑な情報を消化しやすく魅力的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイタープロモビデオジェネレーターの使い方

直感的なAI駆動プラットフォームとすぐに使えるテンプレートで、ブランドやコンテンツの魅力的なプロモーションビデオを作成。

1
Step 1
スタートポイントを選択
AIプロモビデオメーカーの旅を始めるには、プロジェクトのトーンを即座に設定するためのさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンから選択するか、スクリプトを直接ビデオに変換します。
2
Step 2
コンテンツとメディアを追加
独自のメディアを統合するか、関連するストック映像を探すために広範なライブラリを閲覧します。私たちのプラットフォームは、ビジョンを実現するための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供します。
3
Step 3
カスタマイズと強化
直感的なビデオ編集ツールでビデオのメッセージを洗練させます。自動字幕を簡単に追加して、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を最終化し、さまざまなアスペクト比で高品質のプロモビデオをエクスポートします。すべての希望するプラットフォームで簡単に共有できるようにコンテンツを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツのリーチを拡大

より魅力的なコースを開発し、AIビデオで学習体験を向上させ、より広いグローバルオーディエンスにリーチ。

よくある質問

HeyGenはプロモーションビデオの編集プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なオンラインエディターは、強力なビデオ編集ツールを備えた簡単なドラッグアンドドロップインターフェースを提供し、プロフェッショナルなプロモビデオを簡単に作成できます。シーンを効率的に配置し、メディアを追加し、広範な技術的専門知識なしでコンテンツをカスタマイズできます。

HeyGenは本当にAIでプロモビデオのコンテンツとメディアを生成できますか？

はい、HeyGenはAIでコンテンツとメディアを生成するために設計された高度なAIプロモビデオメーカーです。テキストからビデオへの機能やAIアバター、自然なAIボイスオーバーを活用して、最小限の労力で魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenはビデオの強化にどのような自動化機能を提供しますか？

HeyGenは、アクセシビリティのための自動字幕や迅速なコンテンツ作成のための魅力的なテンプレートなど、ビデオを強化するための主要な自動化機能を提供します。これらのビデオ編集ツールは、洗練されたプロフェッショナルな最終製品を保証します。

HeyGenのビデオ作成プラットフォームにはどこでアクセスできますか？

HeyGenは完全にオンラインのエディターであり、すべてのプロモビデオ作成ニーズに対応するクラウドベースのプラットフォームを提供します。このアクセス性により、インターネット接続があればどこからでもプロジェクトを作成および管理でき、強力なビデオ編集ツールを利用できます。