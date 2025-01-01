クリエイターのためのビデオメーカー：瞬時に素晴らしいビデオを作成
直感的なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを洗練されたビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいマーケター向けに、ブランドストーリーテリングを最小限の労力で向上させる方法を示す、洗練された45秒のチュートリアルを考えてください。美学はプロフェッショナルでモダンであり、ダイナミックなトランジションと魅力的なAIアバターを使用します。このビデオは、HeyGenの「AIアバター」の力を強調し、洗練されたキャンペーンのための必須の「AIビデオメーカー」としてプラットフォームを位置付けます。
オンラインコースクリエイターや教育者向けに、60秒の説得力のある説明ビデオを想像してください。この作品は、クリーンでアクセスしやすいビジュアルスタイルを特徴とし、落ち着いたバックグラウンドミュージックと重要な情報を強調するための画面上のキャプションを備えています。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が、複雑なトピックを誰にでも理解しやすくすることを明確に示します。
デジタルアーティストやインフルエンサー向けに、さまざまなプラットフォームでクリエイティブプロジェクトを共有したい人々のための、30秒の想像力豊かなナラティブショーケースを開発してください。ビジュアルスタイルは芸術的で鮮やかで視覚的に豊かであり、魅力的なサウンドデザインと表現力豊かな色彩を伴います。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能が、クリエイターが「ソーシャルメディアビデオ」をどのプラットフォームでも簡単に最適化できることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIビデオメーカーとして、非常に簡単に高品質なソーシャルメディアビデオを作成する力を提供します。多様なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、どのソーシャルメディアプラットフォームにも最適です。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオ作成プロセスを効率化するための強力なAI機能を提供しています。リアルなAIアバターや高度なテキストからビデオへの機能を含みます。また、自然なナレーション生成や自動字幕も提供し、プロフェッショナルなビデオ編集を誰でも利用可能にします。
HeyGenは私のブランドに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはビデオコンテンツに対する完全なブランドコントロールを保証します。ロゴやカスタムカラーなどのブランド要素を簡単にビデオ全体に組み込むことができ、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenはどのようにしてビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なプラットフォームを提供し、最小限の労力でテキストからビデオを作成できるようにすることで、ビデオ編集を簡素化します。ドラッグアンドドロップインターフェース、豊富なストックメディアライブラリ、事前にデザインされたテンプレートなどの機能を備えており、高品質なビデオを効率的に制作できます。