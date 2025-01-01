クリエイタープロジェクトビデオジェネレーター：今日からコンテンツを向上させましょう

フォトリアリスティックなAIアバターを使用して、マーケティングやソーシャルメディアに最適なダイナミックでパーソナライズされたビデオコンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

ソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒のマーケティングビデオを制作し、プラットフォーム向けの魅力的なコンテンツを迅速に生成する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、鮮明なテキストオーバーレイとアップビートなバックグラウンドミュージックトラックが組み合わされ、明確で簡潔なナレーションが加わります。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」がワークフローを効率化し、「スクリプトからのテキストビデオ」作成を容易にし、貴重な時間を節約する様子を強調します。
教育者や企業トレーナーを対象にした60秒の説明ビデオを開発し、複雑なトピックを簡単に理解できる形式に簡略化します。ビジュアルアプローチは情報豊かで視覚的に豊かであり、高品質の「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルを活用し、音声は落ち着いた権威あるナレーションを特徴とします。「字幕/キャプション」が多様な視聴者の理解を向上させ、「アスペクト比のリサイズ」がさまざまなプラットフォームに適応可能なビデオを作成する様子を示し、HeyGenを効果的な「AIビデオジェネレーター」として紹介します。
企業が迅速な内部更新や外部製品のハイライトを提供するための15秒の簡潔な発表ビデオを作成します。この短い「AIビデオメーカー」作品は、フレンドリーなAIアバターがメッセージを伝えることに焦点を当てた直接的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルが必要であり、明確で魅力的なナレーションが加わります。HeyGenのAIアバターを使用した「ボイスオーバー生成」の容易さを強調し、ブランドの一貫性と迅速な展開を確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイタープロジェクトビデオジェネレーターの仕組み

クリエイター向けに設計されたAI搭載ツールで、アイデアをプロフェッショナルで魅力的なビデオに簡単に変換します。

Step 1
プロジェクトを作成
スクリプトを入力して、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、アイデアをAIで初期ビデオシーンに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択してメッセージを表現し、カメラを必要とせずにコンテンツに人間味を加えます。
Step 3
ブランド要素を追加
カスタムロゴやカラーパレットを含む独自のブランディングコントロールを適用し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
Step 4
ビデオをエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォームや視聴者に最適化された高品質で素晴らしいAI生成ビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツとコースを開発

説得力のあるAI生成ビデオを使用して、より多くのコースを作成し、より広いグローバルオーディエンスにリーチすることで、教育提供を拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のプロジェクトのAIビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとAIボイスを使用して、あらゆるクリエイタープロジェクトに最適な素晴らしいAI生成ビデオを作成するプロセスを簡素化します。強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、コンテンツ作成をアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenを使用してどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なマーケティングビデオ、情報豊かな説明ビデオ、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツなど、多様なクリエイティブコンテンツを生成できます。これにより、HeyGenはYouTubeショートなどのさまざまなアプリケーションやプラットフォームに最適なAIビデオメーカーとなります。

HeyGenはAI生成ビデオでブランドのビジュアルアイデンティティを維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じて、ブランドのビジュアルアイデンティティを維持する力を提供します。ロゴ、ブランドカラー、アセットをプロフェッショナルなビデオに簡単に組み込むことができ、すべてのコンテンツに一貫性と認識可能な外観と感触を確保します。

HeyGenはビデオのリアリズムのためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、AIボイスを表情豊かなAIアバターにシームレスにリップシンクさせることで、非常にリアルなトーキングヘッドビデオを生成します。さらに、強力なAIボイスジェネレーターにより、高品質のボイスオーバーと正確な字幕を提供し、真に没入感のあるプロフェッショナルなビデオ体験を実現します。