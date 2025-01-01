クリエイタープロダクトビデオジェネレーターでAIを活用して売上を向上
直感的なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、コンバージョンを促進する魅力的なAI製品ビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケター向けに新しいソフトウェア機能を紹介する45秒のインストラクション製品デモビデオを制作してください。クリーンでスクリーンキャプチャに焦点を当てたビジュアルスタイルを採用し、「AIアバター」が視聴者をソフトウェアの機能をステップバイステップで案内し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションでサポートします。この「クリエイタープロダクトビデオジェネレーター」アプローチは、複雑な機能を理解しやすくします。
eコマースブランド向けに新しいライフスタイル製品を紹介する60秒のアスピレーショナルビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは温かく招かれるようにし、感情を呼び起こすシネマティックな製品ショットを使用し、穏やかでインスパイアリングな背景音楽をセットします。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して魅力的なブランドストーリーを語り、消費者に深く共鳴するAI製品ビデオを生成します。
複雑なサービスを簡素化することを目指すテックスタートアップをターゲットにした20秒の問題/解決ビデオをデザインしてください。ダイナミックなグラフィックスを使用したアニメーション説明ビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「字幕/キャプション」で明確さとアクセス性を確保します。この「プロダクトビデオメーカー」アプローチは、複雑な概念をより広い視聴者にとって理解しやすいAI製品ビデオに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品ビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenのAIプロダクトビデオジェネレーターは、ユーザーが高品質で魅力的な製品ビデオを効率的に制作するのを支援します。AIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力な編集機能を備えた直感的なプラットフォームを活用して、製品を効果的に紹介します。
HeyGenは製品デモビデオを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオ生成、リアルなAIアバター、自動ボイスオーバーを含む高度なAI機能を活用して、製品ビデオの作成を簡素化します。これらのツールを使用して、プロフェッショナルな製品デモビデオを簡単に制作できます。
HeyGenのプロダクトビデオメーカーは、広範なビデオ編集経験がないユーザーにも適していますか？
もちろんです！HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、誰でもプロダクトビデオメーカーになることができます。ドラッグ＆ドロップエディター、事前に構築されたビデオテンプレート、ストックメディアライブラリを使用して、技術的なスキルに関係なくプロフェッショナルなビデオ制作が可能です。
AI製品ビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAI製品ビデオがブランドに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、色を調整し、さまざまなシーンから選択して、一貫性のあるプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持します。