AIクリエイターパートナーシップビデオメーカー：キャンペーンを強化

強力なAIアバターで魅力的なキャンペーンを推進し、より多くの顧客とつながりましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを想像してください。次のクリエイターパートナーシップキャンペーンをどれほど簡単に開始できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、テンポの速いカットと鮮やかなグラフィックを特徴とし、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックとプロフェッショナルなナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を示し、インフルエンサーマーケティングの取り組みのために魅力的なストーリーを生成する方法を強調します。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやクリエイティブエージェンシーを対象にした45秒の視覚的に魅力的なビデオを作成し、AIインフルエンサービデオジェネレーターの力を示します。美学は未来的でクリーンで、スムーズなトランジションとアンビエントな電子音楽を利用し、フレンドリーで自信に満ちたAIアバターがブランドコラボレーションの魅力的な提案を行います。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンがどのように彼らの提案を高め、さまざまなソーシャルメディアビデオのリーチを拡大できるかを強調します。
サンプルプロンプト2
ブランドストラテジストやeコマースビジネス向けに60秒のインスピレーションを与えるビデオを開発し、クリエイターパートナーシップを中心に構築された成功したAI駆動のビデオキャンペーンを語ります。ビジュアルスタイルはシネマティックで洗練されており、製品統合と本物のクリエイターコンテンツの強力なイメージを使用し、感動的なオーケストラのスコアと魅力的なナレーションで強調されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがどのように視覚的なストーリーテリングを強化し、自動字幕/キャプションが多様なプラットフォームでの最大のオーディエンスエンゲージメントを確保するかを示します。
サンプルプロンプト3
新進のクリエイターやマーケティングインターンを対象にした30秒のステップバイステップのチュートリアルビデオを想像し、クリエイターパートナーシップビデオメーカーの発表を作成する簡単さを示します。ビジュアルアプローチは明るくユーザーフレンドリーで、明確な画面録画と役立つテキストオーバーレイが補完され、陽気なバックグラウンドミュージックと温かいガイド付きナレーションが伴います。HeyGenの多様なビデオテンプレートを使用してコンテンツを簡単に適応させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでどのプラットフォームにも即座にエクスポートできる方法を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイターパートナーシップビデオメーカーの使い方

AIを活用してクリエイターマーケティングキャンペーンのための魅力的なビデオを簡単に生成し、ブランドストーリーテリングとエンゲージメントを変革します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、希望するスクリプトを貼り付けるか、作成します。当プラットフォームは高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術を利用し、魅力的なクリエイターパートナーシップコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIインフルエンサーを選択
ブランドや製品を代表する多様なAIアバターから選択します。これらのバーチャルインフルエンサーは、一貫性と本物らしさを持ってメッセージを伝えるのに最適で、AIインフルエンサービデオジェネレーターの体験を向上させます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
高品質のボイスオーバー生成と自動生成された字幕/キャプションでビデオを洗練させます。メッセージを明確かつアクセスしやすくし、インフルエンサーマーケティングビデオを洗練され、影響力のあるものにします。
4
Step 4
キャンペーン用にエクスポート
ビデオが完成したら、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された形式でエクスポートします。AI駆動のビデオキャンペーンをシームレスに展開し、魅力的なソーシャルメディアビデオを通じてオーディエンスとつながりましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオでオーディエンスをインスパイアし、引き上げる

インスピレーションを与え、オーディエンスとつながるビデオを制作し、クリエイターの声を通じてブランドメッセージを強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイターパートナーシップビデオを強化できますか？

HeyGenはブランドとクリエイターが高品質で本物のクリエイタービデオを制作し、強力なインフルエンサーマーケティングキャンペーンを実現するのを支援します。HeyGenのAIインフルエンサービデオジェネレーターを活用して、魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に作成し、ブランドのための説得力のあるキャンペーンを構築し、結果を促進します。

HeyGenが提供するAIビデオ生成のユニークな機能は何ですか？

HeyGenは高度なAIインフルエンサービデオジェネレーターを提供し、スクリプトからのテキストをリアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成でビデオに変換します。使いやすいインターフェースと豊富なビデオテンプレートがコンテンツ制作を簡素化し、プロフェッショナルなビデオを手軽に制作できます。

HeyGenはすべてのレベルのコンテンツクリエイターに適していますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なビデオエディターとして設計されており、ポッドキャスター、YouTuber、ブロガー、経験豊富な映画製作者など、あらゆるクリエイターがコンテンツ制作を簡単に行えるようにします。使いやすいインターフェースとカスタマイズ可能なビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリを組み合わせることで、すべてのクリエイターが効率的に魅力的なソーシャルメディアビデオを制作できます。

HeyGenを使用して自分のブランドのアイデンティティでビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをすべてのビデオにシームレスに統合できます。プロフェッショナルな品質の製品プロモーションやその他のマーケティングビデオでブランドストーリーテリングを強化し、ブランド認知を高めることができます。カスタマイズ可能な字幕と最適なアスペクト比も完備しています。