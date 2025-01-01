クリエイターメッセージビデオジェネレーター: AIビデオを簡単に作成
AIアバターを使って、あなたのアイデアを瞬時にプロフェッショナルなビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターが効率的にプロフェッショナルなビデオを制作することを目指した45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発します。視覚スタイルはテンポが速く、魅力的なトランジションと多様なシーンを持ち、注目を集める高品質なビデオを紹介します。音声スタイルは、AIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを作成する力を強調する、アップビートでエネルギッシュなナレーションが必要です。
マーケティングチーム向けに新しいソフトウェア機能を紹介する90秒の製品デモを、説明ビデオ形式で作成します。視覚スタイルは洗練されており、鮮明な画面録画と微妙なモーショングラフィックスを使用して主要な機能を説明します。HeyGenのボイスオーバー生成によって強化されたプロフェッショナルで明確なナレーションが観客を導き、AIアバターが人間味を加え、プレゼンテーションに信頼性を与えます。
新入社員向けの複雑なオンボーディング手順に焦点を当てた2分間の社内トレーニングビデオをデザインします。視覚スタイルは明確でステップバイステップであり、概念を説明するためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを組み込みます。音声スタイルは落ち着いた教育的な声を使用し、画面上のアクションと完全に同期し、重要な情報は自動生成された字幕/キャプションを通じて強調され、最大限の理解を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
HeyGenはどのようにしてテキストをプロフェッショナルなビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへのAIを利用して、あなたのスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。テキストを入力し、AIアバターとナレーションを選択するだけで、HeyGenが音声とビジュアルが同期した完全なビデオを生成します。
HeyGenはどのような種類のAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターを提供しており、あなたのメッセージに最適なプレゼンターを選ぶことができます。これらのAIアバターは、自然な表情と動きでスクリプトを伝えるようにカスタマイズ可能で、ビデオを非常にプロフェッショナルにします。
HeyGenで生成されたビデオを自分のブランドやアセットでカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは強力なビデオ編集ツールとブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムメディアを追加できます。これにより、AI生成ビデオが一貫した高品質のプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはビデオコンテンツを迅速に作成するのにどれほど使いやすいですか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップインターフェースで設計されており、コンテンツクリエイターがプロフェッショナルなビデオを効率的に生成するのに非常に直感的です。最小限の労力でスクリプトを魅力的なクリエイターメッセージビデオにすばやく変換できます。