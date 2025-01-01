バイラルコンテンツのためのクリエイターマーケティングビデオジェネレーター

マーケティング戦略を変革し、リアルなAIアバターで魅力的なビデオを生成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーや小規模エージェンシーチームを対象に、広範な編集なしで効果的な「マーケティングビデオ」を迅速に制作する方法を示す45秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、鮮明なアニメーションと心地よいバックグラウンドトラックを特徴とし、音声は明確で魅力的なAIのナレーションで構成してください。「AIスクリプト」から直接ビデオに変換する「スクリプトからのテキストビデオ」や、自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保するシームレスなプロセスを強調してください。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネスや製品開発者向けに、注目を集める「製品ビデオ」を作成する方法を示す60秒の洗練された指導ビデオを制作してください。流れるようなトランジションとモダンで控えめなバックトラックを維持し、カスタム「ボイスオーバー生成」と「メディアライブラリ/ストックサポート」からの豊富なビジュアルサポートを prominently feature し、複雑な機能を簡単に理解できる「AIビデオ」に変えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやオンラインインフルエンサー向けに、魅力的な「AI UGCビデオ」コンテンツを簡単に制作できることを強調する15秒のソーシャルメディア広告を作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速くトレンディにし、ダイナミックなグラフィックと人気のあるバックグラウンドミュージックトラックを組み込み、迅速でエネルギッシュなナレーションを使用してください。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法や、モダンな「テンプレートとシーン」で「パーソナライズされたコンテンツ」を迅速に反復する方法を示すことに焦点を当ててください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイターマーケティングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したジェネレーターで、アイデアを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換し、オーディエンスを引き付け、ブランドの存在感を高めましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
マーケティングビデオのスクリプトを作成または貼り付けてください。当プラットフォームは高度なAIスクリプトを活用し、テキストを瞬時にダイナミックなビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロがデザインした多様なテンプレートとシーンから選択し、マーケティングビデオのビジュアル基盤を迅速に確立してください。
3
Step 3
カスタムタッチを追加
スクリプトから直接生成された自然な音声のナレーションを追加し、明確で魅力的なナレーションを提供することでビデオを強化してください。
4
Step 4
エクスポートと共有
正確なブランディングコントロールでビデオを仕上げ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリーテリング

AIビデオを使用して、信頼と信憑性を構築する強力で本物の顧客成功ストーリーを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。リアルなAIアバターとAIスクリプトを活用し、プロがデザインしたテンプレートと組み合わせることで、マーケティングビデオ制作者のためのクリエイティブプロセス全体を効率化します。

HeyGenで生成されたビデオのビジュアル要素をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはビデオが一貫したブランディングを反映するための強力なツールを提供します。デザイン要素をカスタマイズし、クリエイティブなアセットやテーマを組み込み、カスタムマーケティングビデオテンプレート内でアニメーションやトランジションをドラッグアンドドロップエディターで利用できます。

HeyGenのAIアバターはパーソナライズされたコンテンツにどのような創造的可能性を提供しますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、スケールでパーソナライズされたコンテンツを生成するための広範な創造的可能性を解放します。さまざまなボイスオーバーでAIスクリプトを届けることができ、多様で魅力的なAIビデオを迅速に制作することができます。

HeyGenはどのくらいの速さで高品質のプロモビデオを制作できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター機能を使用して、高品質のプロモビデオやその他のマーケティングビデオを迅速に生成することを可能にします。テキストからビデオへのAIを使用して、スクリプトを数分で魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ビデオ制作を大幅に加速します。