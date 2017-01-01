クリエイターコンバージョンビデオメーカー：エンゲージメントと売上を向上
スクリプトからのテキストを使用して、即座に高品質で魅力的なマーケティングビデオを作成し、コンバージョン率を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエイターが迅速にリーチを拡大するための30秒のダイナミックなショートビデオを制作します。この作品は、鮮やかでクイックカットのビジュアルとアップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変える簡単さを示します。
オンライン教育者を対象にした60秒の魅力的なチュートリアルビデオを開発し、オンラインビデオメーカーが複雑なトピックを簡素化する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で親しみやすく、指導的であり、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して簡潔な説明を提供し、役立つオンスクリーングラフィックスと共にスムーズな学習体験を保証します。
マーケターや小規模ビジネスオーナーを対象にした15秒の簡潔なプロモーションビデオを作成し、迅速で効果的なキャンペーンを必要としています。ビジュアルスタイルは大胆で直接的であり、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを伴い、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにしてプロフェッショナルなショートビデオを瞬時に作成し、高品質なビジュアルの制作を効率化するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイターコンバージョンビデオの作成とコンテンツ制作を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを提供し、テキストをビデオに変換して、マーケティングやソーシャルメディアコンテンツの効率的な制作を可能にします。その機能は、完全なビデオスクリプトから魅力的なビジュアルへのプロセスを簡素化し、クリエイティブな成果を向上させます。
HeyGenはAIアバターと正確なリップシンクを備えた高品質なビデオを制作できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを生成し、正確なリップシンクを備えた魅力的なトーキングヘッドやプレゼンテーションを提供します。これにより、高品質なビデオがさまざまなプラットフォームでプロフェッショナルで魅力的なメッセージを届けることができます。
HeyGenはボイスオーバーに効果的なテキストからビデオへのジェネレーターですか？
HeyGenの強力なテキストからビデオへのジェネレーターは、先進的なボイスオーバー生成機能を統合しており、ユーザーがスクリプトを自然な音声に簡単に変換できます。これにより、ビデオテンプレートのライブラリと組み合わせて、ダイナミックな説明ビデオやチュートリアルの作成が簡単になります。
HeyGenは多様なコンテンツ制作ニーズに対応するユーザーフレンドリーなオンラインビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディア広告から教育用チュートリアルまで、さまざまな目的のコンテンツ制作を簡素化するアクセスしやすいオンラインビデオメーカーとして設計されています。その包括的なツールとすぐに使えるビデオテンプレートにより、複雑な編集ソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。