クリエイティブビデオメーカー：簡単に魅力的なビデオを作成
高品質なビデオを手軽に作成。多様なテンプレートとシーンで魅力的なビジュアルコンテンツを提供。
ソーシャルメディアインフルエンサーやコンテンツクリエイター向けに設計された30秒のダイナミックなビデオを開発し、彼らがソーシャルメディア用のビデオを簡単に作成できる方法を示してください。このビデオは、エネルギッシュなトランジションとトレンドのオーディオスニペットを備えた、速いペースで視覚的に刺激的な美学が必要です。HeyGenのAIアバターを活用して、カメラクルーを必要とせずに魅力的なコンテンツを提供してください。
オンライン教育者やパーソナルブランドビルダー向けに、HeyGenが高品質なビデオレッスンやパーソナルステートメントを制作するための頼りになるAIビデオメーカーであることを示す、60秒の情報豊かなビデオを制作してください。ビデオは、明確なナレーションと落ち着いた安心感のあるバックグラウンドミュージックを備えた、クリーンで親しみやすいビジュアルスタイルを採用してください。すべての重要なポイントが自動的に生成される字幕/キャプションでアクセス可能であることを確認してください。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャーを対象にした40秒のスリークなプロモーションビデオをデザインし、どのようにして簡単に魅力的なプロダクトショーケースを作成できるかに焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは鮮やかでプロダクト中心であり、リズミカルなバックグラウンドミュージックがプロダクトの魅力を引き立てます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、クリエイティブプロセスを迅速に開始し、洗練された最終的な外観を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して高品質なビデオコンテンツを生成することができます。これにより、競争から抜きん出た魅力的なマーケティングビデオを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenはクリエイティブなビデオカスタマイズのためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenは豊富なビデオテンプレートと膨大なストックコンテンツライブラリを含む広範なカスタマイズツールを提供しており、ユニークでパーソナライズされたビデオを作成することができます。ロゴや色などのブランディングコントロールを簡単に適用して、コンテンツを独自のものにすることができます。
HeyGenにはビデオ制作のためのプロフェッショナルな編集機能が含まれていますか？
HeyGenは、ボイスオーバー生成や自動字幕などの強力な機能を備えたビデオ制作を簡素化し、ビデオ編集の能力を向上させます。これらのプロ編集機能は、作成したビデオが洗練され、より広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに特化したビデオを作成するのに役立つように設計されています。アスペクト比のリサイズ機能により、ソーシャルメディアビデオがどのチャンネルでも完璧に見えるようにし、HeyGenを多用途なビデオメーカーにしています。