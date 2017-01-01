小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenがどのようにしてクリエイティブなビデオメーカーとして迅速に魅力的なビデオマーケティングコンテンツを制作できるかを紹介する、45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスピレーションを与えるもので、現代的なアニメーションとアップビートなプロフェッショナル音楽トラックを特徴としています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書かれたアイデアを簡単に洗練されたナarrativeに変換してください。

