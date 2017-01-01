クリエイティブビデオジェネレーター: AIで魅力的なコンテンツを作成

クリエイティブビデオジェネレーターと強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、アイデアを数分で魅力的なビデオに変換します。

小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした45秒のプロモーションビデオを制作し、クリエイティブなビデオジェネレーターをどのように簡単に活用できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、洗練されたグラフィックと現代的でアップビートなサウンドトラックを取り入れ、音声は明確で熱意あるナレーターが担当します。専門的にデザインされたテンプレートとシーンを使って、注目を集めるソーシャルメディアビデオを迅速に作成できることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターや教育者向けに設計された60秒の説明ビデオを想像し、AIビデオジェネレーターを使用して複雑なアイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換する方法を示します。スムーズなトランジションと権威ある落ち着いた声のナレーションを用いた明確で情報豊富なビジュアルスタイルを採用します。リアルなAIアバターを「話す頭」として利用し、教育目的においてコンテンツを非常に消化しやすくプロフェッショナルにします。
サンプルプロンプト2
起業家やスタートアップを対象にした30秒のリクルートメント広告を開発し、AI生成ビデオのスピードと革新性を強調します。ビジュアルの美学はテンポが速く視覚的にダイナミックで、インスパイアリングなオンスクリーンテキストとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とします。メッセージを入力するだけで、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が全体のビジュアルナラティブを構築する様子を示します。
サンプルプロンプト3
デジタルアーティストやマーケティングエージェンシー向けに50秒のユニークなショートフィルムを制作し、ビデオ制作におけるクリエイティブコントロールの境界を探ります。抽象的なモーショングラフィックスと雰囲気のあるサウンドトラックを用いた芸術的で実験的なビジュアルスタイルを採用し、革新の感覚を呼び起こします。正確なボイスオーバー生成機能を紹介し、完璧な音声同期とムードを実現し、事前に作成されたテンプレートから始めても最小限の労力であなたの芸術的ビジョンを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイティブビデオ生成の仕組み

HeyGenの直感的なツールを使用して、アイデアを簡単に魅力的なAI生成ビデオに変換し、数分であなたのクリエイティブビジョンを実現します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
プラットフォームにスクリプトを貼り付けることから始めます。AIが自動的にテキストをダイナミックなビデオに変換し、クリエイティブプロジェクトの基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターのライブラリから選択してメッセージを強化します。外見や声をカスタマイズして、ブランドやナラティブに完璧にマッチさせ、AI生成ビデオを作成します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
ブランドのロゴ、色、その他のクリエイティブ要素を適用して、ビデオをさらにパーソナライズします。一貫性を確保し、正確なクリエイティブコントロールでビデオをユニークなものにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
満足したら、高解像度のMP4ファイルとしてビデオをエクスポートします。プロフェッショナルに制作されたクリエイティブビデオを、すべてのプラットフォームで簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングなモチベーショナルコンテンツを制作

視聴者に深く響き、ポジティブなつながりを育む強力なモチベーショナルビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブビデオ生成プロセスを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、高品質で魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。事前に作成されたテンプレートを活用し、AIアバターをカスタマイズし、完全なクリエイティブコントロールを維持して、効率的にユニークなコンテンツを制作できます。

HeyGenでどのような種類のAI生成ビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なソーシャルメディアコンテンツからプロフェッショナルなトーキングヘッドまで、多様なAI生成ビデオを制作できます。テキストを入力するだけで、HeyGenの強力なテキストからビデオへのエンジンがリアルなAIアバターであなたのアイデアを実現します。

HeyGenは効率的なAIビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは包括的なAIビデオ編集ソフトウェアを提供し、制作プロセスを簡素化します。AI音声生成、自動字幕、最終制作を高解像度のMP4ファイルとしてエクスポートするオプションなどの機能が含まれており、ワークフローを効率化します。

HeyGenを使用してブランディング目的でAI生成ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAI生成ビデオをブランディング目的でカスタマイズするための広範なクリエイティブコントロールを提供します。会社のロゴを簡単に追加し、ブランドアイデンティティに合わせて色を調整し、AIアバターをパーソナライズして、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保できます。