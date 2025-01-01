クリエイティブショーケースビデオジェネレーター: あなたのビジョンを変革
高度なAIアバターを使用して、驚くべきマーケティングコンテンツと製品ショーケースを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや起業家向けに、新しいクリエイティブな製品やサービスを発表する30秒のAIビデオジェネレーター広告を開発してください。このダイナミックでエネルギッシュな短編ビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して主要な利点を提示し、鮮やかなビジュアルと明確で熱意あるトーンで注目を集めます。
クリエイティブな愛好家や学生向けに、芸術的なプロセスの舞台裏を紹介し、多様なビデオスタイルを強調する60秒のインスピレーションビデオを制作してください。HeyGenのナレーション生成を使用して、温かく本物のビジュアルスタイルで洞察を共有し、観客とのつながりを深めましょう。
クリエイティブ分野のフリーランサーやプロジェクトマネージャー向けに、プロジェクト管理を効率化するための重要なヒントを提供する15秒のインフォグラフィック風ビデオを生成してください。このテンポの速いビジュアルは、明確なオンスクリーンテキストとパンチの効いた音楽を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、編集スキルを必要とせずに最大限の情報保持を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブショーケースビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはユーザーが驚くほどリアルなビデオを簡単に制作できるようにします。高度なAIビデオジェネレーターを使用して、テキストを多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを用いてダイナミックなコンテンツに変換し、クリエイティブなコンテンツ制作やショーケースビデオに最適です。
HeyGenはユニークなマーケティングコンテンツを作成するためにどのような革新的な機能を提供しますか？
HeyGenはスクリプトを魅力的なマーケティングコンテンツに変換する強力なテキストからビデオへのジェネレーターを提供します。多様なAIアバターを活用し、ブランドコントロールや豊富なメディアライブラリを使用してシーンをカスタマイズし、多様なビデオスタイルを実現できます。
HeyGenで作成したビデオのビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に追加し、ブランドカラーを選択し、プロフェッショナルなテンプレート内でレイアウトをカスタマイズして、ユニークなビジネスビデオを作成できます。
HeyGenは高品質な説明ビデオや製品デモンストレーションビデオの制作に適していますか？
はい、HeyGenは説得力のある説明ビデオや製品デモンストレーションビデオを生成するための理想的なAI駆動のソリューションです。使いやすいインターフェースとテキストからビデオへの機能により、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに、インパクトのあるビジュアルコンテンツを簡単に作成できます。