クリエイティブポートフォリオビデオメーカーで魅力的なショーケースを作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、クリエイティブなプロフェッショナルがクライアントを引き付けるための魅力的なビデオポートフォリオを簡単に作成できます。
ビデオ編集者や映画製作者を対象にしたシネマティックな60秒のビデオを作成し、「ビデオ編集ポートフォリオ」や「ビデオグラファーウェブサイト」の存在感を高めます。ビジュアルの美学は洗練されており、インパクトのあるもので、さまざまなプロジェクトからの印象的なカットとトランジションを紹介し、インスピレーションを与えるインストゥルメンタルスコアを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、主要なプロジェクトの詳細やクライアントの推薦を強調し、彼らの専門性を即座に明らかにします。
デジタルアーティストやイラストレーター向けに、ソーシャルメディア用の「アーティストポートフォリオ」作品として使用するための簡潔な30秒のビデオを開発します。ビジュアルスタイルは想像力豊かで視覚的に豊かであり、彼らのアートワークの制作過程のアニメーション要素を組み込み、幻想的でアンビエントな音楽と組み合わせます。AIアバターを使用してアーティストを簡単に紹介し、HeyGenのAIアバター機能を活用してユニークで個人的なタッチを提供します。
マーケティングプロフェッショナルやエージェンシー向けに、説得力のある「オンラインポートフォリオウェブサイト」とケーススタディを提示するためのプロフェッショナルな90秒のビデオを生成します。ビジュアルデザインはクリーンで企業的かつ成果重視であり、プロフェッショナルなアニメーションテキストとデータビジュアライゼーションを特徴とし、洗練されたインストゥルメンタルのバックグラウンドトラックでサポートされます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なプロジェクトの物語と結果を効率的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロフェッショナルのためのインパクトのあるオンラインポートフォリオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターとさまざまなテンプレートを使用してスクリプトを魅力的なビデオポートフォリオに変換し、クリエイティブプロフェッショナルが簡単に素晴らしいオンラインプレゼンスを構築できるようにします。ブランドの外観をカスタマイズできる強力なブランディングコントロールを備えており、ポートフォリオが効果的に際立つようにします。
HeyGenはプロフェッショナルなポートフォリオを作成するためにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオポートフォリオを作成するための強力なツールを提供しており、音声生成、字幕の追加、豊富なメディアライブラリの利用が可能です。ビデオのアスペクト比を簡単にカスタマイズし、ストックビデオを組み込んでクリエイティブなポートフォリオを強化できます。
HeyGenのAI駆動ツールはポートフォリオビデオ作成プロセスをどのように強化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してポートフォリオビデオの作成を効率化し、AIアバターと自動音声生成を使用してテキストスクリプトから直接ビデオを生成できます。これにより、クリエイティブプロフェッショナルは高品質なコンテンツを効率的に制作し、オンラインでの可視性とクライアント転換の可能性を向上させます。
HeyGenで作成したデジタルポートフォリオビデオが最大のオンライン可視性を達成するにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用すると、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオポートフォリオをエクスポートでき、ソーシャルプレゼンスや個人ウェブサイトでのオンライン可視性を最適化できます。これにより、クリエイティブなポートフォリオを効果的に紹介し、新しい機会を引き付けることができます。