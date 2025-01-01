フリーランスのグラフィックデザイナー向けに、プロフェッショナルな「クリエイティブポートフォリオビデオメーカー」ショーケースを作成したい方のためのダイナミックな45秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはモダンで活気に満ちたもので、多様なプロジェクト例のクイックカットを特徴とし、アップビートで現代的なサウンドトラックとHeyGenの音声生成を使用した明確で熱意あるナレーションで補完されます。このビデオは、潜在的なクライアントに彼らの作品の幅広さを効果的に示すべきです。

