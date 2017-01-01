クリエイティブ広告生成ツール: AIでキャンペーンを強化

スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、数分で高コンバージョンのAI広告を作成し、ROASを最大化します。

小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenがクリエイティブな広告生成ツールとしてどのように機能するかを示す、30秒の活気あるビデオを作成してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、多様なビデオ広告を迅速に制作し、フレンドリーなAIアバターによって強化された、現代的で明るい美学と温かいAIナレーションで提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャー向けに、HeyGenの豊富な広告テンプレートがすべてのキャンペーンで優れたブランド一貫性を保証する方法を示す、45秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。ビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルを採用し、テンプレートとシーンの使用、アスペクト比のリサイズとエクスポートによるシームレスな適応を強調する権威あるナレーションを含めます。
サンプルプロンプト2
パフォーマンスマーケターとエージェンシーを対象に、HeyGenがAI広告の作成と反復を簡素化し、迅速な広告最適化を実現する方法を説明する、60秒のテンポの速いビデオを制作してください。ビデオは洗練された結果指向のビジュアルスタイルと自信に満ちたAIナレーションを持ち、強力なメディアライブラリ/ストックサポートと効率的なナレーション生成を強調します。
サンプルプロンプト3
フリーランスのコンテンツクリエイターとソーシャルメディアインフルエンサー向けに、HeyGenがソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを高める究極のAI広告メーカーとしてどのように機能するかを紹介する、トレンディな30秒のビデオをデザインしてください。活気あるビジュアルとエネルギッシュで会話的なナレーションを使用し、AIアバターを活用してオーディエンスとつながり、自動生成された字幕/キャプションで最大のリーチを実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クリエイティブ広告生成ツールの使い方

AIを活用したツールと直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、あらゆるプラットフォーム向けに高コンバージョンのビジュアル広告とビデオ広告を簡単にデザインし、クリエイティブ戦略を加速させます。

1
Step 1
広告の基盤を作成
プロフェッショナルな広告テンプレートのライブラリから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、新しいクリエイティブの構造を迅速に設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して効率的なデザインを実現します。
2
Step 2
魅力的なAI要素を追加
ダイナミックなAIアバターを組み込み、スクリプトから魅力的なナレーションを生成して、クリエイティブを強化します。HeyGenのAIアバターは広告コンテンツに命を吹き込み、オーディエンスにとってより魅力的なものにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
すべてのクリエイティブで強力なブランドの一貫性を確保します。HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴ、色、フォントをカスタマイズし、ブランドガイドラインに完全に一致させます。
4
Step 4
キャンペーン成功のためにエクスポート
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに高品質の広告クリエイティブを最終化します。広告を多様な広告キャンペーンに備え、どこに展開されても最適なプレゼンテーションを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した顧客の声広告

.

顧客の成功事例を魅力的なAIビデオ広告に変換し、信頼を築き、信頼性のある証言でコンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブ広告生成プロセスを強化できますか？

HeyGenはAI広告生成ツールとして、魅力的なビデオ広告や画像広告を迅速に制作する力を提供します。AIを活用したツールと広告テンプレートを利用して、クリエイティブ戦略を効率化し、すべての広告キャンペーンでブランドの一貫性を確保します。

HeyGenはビデオ広告のためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの生成を含む最先端のAIツールを提供し、ダイナミックなビデオ広告を作成します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなナレーションと字幕を追加して、パフォーマンスマーケティングの効果を高めます。

HeyGenはさまざまな広告クリエイティブのデザインを支援できますか？

もちろんです。HeyGenはAI広告メーカーとして、多様な広告クリエイティブのデザインを簡素化します。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富な広告テンプレートを利用して、ブランド資産を簡単に組み込み、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオ広告や画像広告を生成できます。

HeyGenは広告キャンペーン全体でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、クリエイティブ広告内でロゴや色などのブランディング要素を制御することで、強力なブランドの一貫性を維持するのに役立ちます。これにより、すべての広告キャンペーンが統一されたクリエイティブ戦略を反映し、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でメッセージをより効果的に伝えることができます。