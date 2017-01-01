クリエイティブ広告生成ツール: AIでキャンペーンを強化
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、数分で高コンバージョンのAI広告を作成し、ROASを最大化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに、HeyGenの豊富な広告テンプレートがすべてのキャンペーンで優れたブランド一貫性を保証する方法を示す、45秒のプロフェッショナルなビデオを開発してください。ビデオはクリーンで企業的なビジュアルスタイルを採用し、テンプレートとシーンの使用、アスペクト比のリサイズとエクスポートによるシームレスな適応を強調する権威あるナレーションを含めます。
パフォーマンスマーケターとエージェンシーを対象に、HeyGenがAI広告の作成と反復を簡素化し、迅速な広告最適化を実現する方法を説明する、60秒のテンポの速いビデオを制作してください。ビデオは洗練された結果指向のビジュアルスタイルと自信に満ちたAIナレーションを持ち、強力なメディアライブラリ/ストックサポートと効率的なナレーション生成を強調します。
フリーランスのコンテンツクリエイターとソーシャルメディアインフルエンサー向けに、HeyGenがソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを高める究極のAI広告メーカーとしてどのように機能するかを紹介する、トレンディな30秒のビデオをデザインしてください。活気あるビジュアルとエネルギッシュで会話的なナレーションを使用し、AIアバターを活用してオーディエンスとつながり、自動生成された字幕/キャプションで最大のリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブ広告生成プロセスを強化できますか？
HeyGenはAI広告生成ツールとして、魅力的なビデオ広告や画像広告を迅速に制作する力を提供します。AIを活用したツールと広告テンプレートを利用して、クリエイティブ戦略を効率化し、すべての広告キャンペーンでブランドの一貫性を確保します。
HeyGenはビデオ広告のためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの生成を含む最先端のAIツールを提供し、ダイナミックなビデオ広告を作成します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなナレーションと字幕を追加して、パフォーマンスマーケティングの効果を高めます。
HeyGenはさまざまな広告クリエイティブのデザインを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはAI広告メーカーとして、多様な広告クリエイティブのデザインを簡素化します。ドラッグ＆ドロップエディターと豊富な広告テンプレートを利用して、ブランド資産を簡単に組み込み、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオ広告や画像広告を生成できます。
HeyGenは広告キャンペーン全体でブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、クリエイティブ広告内でロゴや色などのブランディング要素を制御することで、強力なブランドの一貫性を維持するのに役立ちます。これにより、すべての広告キャンペーンが統一されたクリエイティブ戦略を反映し、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でメッセージをより効果的に伝えることができます。