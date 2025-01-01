AIアバターでゼロトラスト導入ビデオを作成

ゼロトラスト導入戦略を簡素化。ステップバイステップのガイダンスで実装の課題を克服し、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「ステップバイステップ」でゼロトラストを実装するプロセスを分解し、「多要素認証」などの重要な要素を強調する90秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、IT実装チームやネットワーク管理者を対象に、チュートリアルのようなビジュアルアプローチを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと明確な字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
「実装の課題」と「成功するゼロトラスト戦略の重要な考慮事項」に関する1分間の簡潔なエグゼクティブサマリービデオを制作してください。Cレベルのエグゼクティブやセキュリティリーダーシップを対象に、クリーンでエグゼクティブなビジュアルスタイルと権威あるトーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練されたプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト3
ゼロトラストアーキテクチャ内での「継続的な監視」と強化された「可視性」の利点を紹介する45秒のダイナミックな説明ビデオをデザインしてください。セキュリティアナリストやコンプライアンスオフィサーを対象に、データ駆動のダイナミックなグラフィックスとエネルギッシュなオーディオスタイルを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートとAIアバターを活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ゼロトラスト導入ビデオの作成方法

ゼロトラストの原則と安全な導入経路について、魅力的でプロフェッショナルなビデオコンテンツでチームとステークホルダーを教育します。

1
Step 1
導入スクリプトを作成
ゼロトラスト戦略を明確かつ簡潔にまとめたスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、書面の内容を初期ビデオドラフトに変換し、効率的なコミュニケーションを図ります。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
ゼロトラスト導入ガイドをナレーションするために、多様なAIアバターから選択します。選んだアバターが視聴者に共感を呼び、教育ビデオのプロフェッショナルなトーンを強化することを確認します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを適用
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、ロゴや色などのブランド要素を組み込みます。多要素認証などの重要なゼロトラストの概念を説明するために、メディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、明確さとエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを最終化します。チームに安全なデジタル環境のための知識を提供するために、魅力的なゼロトラスト導入ガイドを共有します。

使用例

複雑なゼロトラストの概念を簡素化

多要素認証や継続的な監視などの複雑なゼロトラストの原則を明確に説明し、理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてゼロトラスト導入ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用してスクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換することで、魅力的なゼロトラスト導入ビデオを迅速に作成する力を与えます。これにより、複雑なゼロトラストの概念をステークホルダーに教育するプロセスが効率化されます。

ゼロトラスト戦略の技術的考慮事項をHeyGenはどのように伝えることができますか？

HeyGenは、多要素認証、条件付きアクセス、継続的な監視など、ゼロトラスト戦略の複雑な技術要素を効果的に伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成と字幕を使用して、複雑なアクセス決定やデバイスの健康チェックを明確にし、広範な理解を促進します。

HeyGenはゼロトラスト実装の段階をどのように簡素化して伝えることができますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて、ゼロトラスト実装のステップバイステップの段階を説明するのを簡素化します。ブランドコントロールを使用して、一貫したビジュアルアイデンティティを維持しながら、可視性やコンプライアンスなどの重要な考慮事項をトレーニングビデオで取り上げます。

ゼロトラスト導入と理解を向上させるためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなAIアバターと包括的なブランドコントロールを組み合わせて、影響力のあるビデオを作成する理想的なプラットフォームです。これにより、メッセージがさまざまなプラットフォームで効果的に共鳴し、アスペクト比のリサイズオプションを使用してゼロトラスト戦略の理解を深めます。