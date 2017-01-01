YouTube動画を作成：迅速かつ簡単なAIプロダクション

アイデアを魅力的な動画に簡単に変換。AIツールを使ってスクリプトからテキスト-to-ビデオを利用し、プロフェッショナルなYouTubeコンテンツをより速く作成します。

YouTubeクリエイターや小規模ビジネスを目指す方々を対象にした1分間のインストラクションビデオを想像してください。HeyGenの強力な「字幕/キャプション」機能が、どのようにしてプロフェッショナルな字幕を簡単に追加し、視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させるかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、チュートリアルのようなもので、AIビデオ編集ツールの使いやすさを示す明確で励みになるナレーションが必要です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングプロフェッショナルやコンテンツエージェンシーを対象にした90秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使って、魅力的なオンラインビデオコンテンツを効率的に作成する方法を示します。ビデオはクイックカット、鮮やかなグラフィックス、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、ドラッグ＆ドロップ編集がキャンペーンのクリエイティブプロセスをどのように簡素化するかを強調します。
教育者や企業トレーナー向けの2分間の説明ビデオを開発してください。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、書かれたコンテンツを魅力的なビデオ講義に変える方法を強調します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでミニマリスト、フォローしやすく、落ち着いた権威あるナレーションが必要です。AIビデオ編集ツールがコンテンツ制作をどのように効率化するかを示します。
成長中のコンテンツクリエイター向けに、彼らのリーチを最大化するための45秒のエネルギッシュなハイライトリールを作成してください。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」ツールが、YouTubeビデオプロジェクトのために洗練されたオーディオを簡単に制作できる方法に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーショナルでテンポが速く、多様なコンテンツ例と自信に満ちたプロフェッショナルな声を特徴とし、包括的なYouTubeビデオエディターの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

YouTube動画の作成方法

AI搭載ツールを使って、スクリプトから素晴らしいビジュアルまで、高品質のYouTube動画を簡単に制作し、視聴者に届けましょう。

Step 1
テンプレートを選択
さまざまな事前デザインされたビデオテンプレートから選択して、ビデオ作成を開始します。これらのテンプレートはプロフェッショナルな出発点を提供し、時間と労力を節約します。
Step 2
コンテンツを作成
AIを使用してアイデアを魅力的なビデオコンテンツに変換します。スクリプトを入力し、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、話し言葉のダイアログを生成したり、AIアバターをアニメートしたりして、複雑な制作を簡単にします。
Step 3
ビジュアルとオーディオで強化
広範なメディアライブラリからプロフェッショナルなストックビデオを統合して、ビデオを向上させます。正確な字幕を生成して明確さとリーチをさらに高め、メッセージがより広い視聴者に響くようにします。
Step 4
エクスポートと共有
完成したビデオを確認し、最終調整を行います。その後、完成したYouTubeビデオを最適なアスペクト比で簡単にエクスポートし、視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のあるモチベーショナルコンテンツを制作

強力でインスピレーションを与えるビデオコンテンツを作成し、視聴者とつながり、チャンネルで強力なコミュニティを育成します。

よくある質問

HeyGenはYouTube動画の作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオ生成やAIアバターを含む高度なAI機能を使用して、ユーザーが効率的にYouTube動画を作成できるようにします。直感的なオンラインビデオエディターにより、スクリプトから最終制作までのプロセスがシームレスになります。

HeyGenのプラットフォームにはどのようなAIビデオ編集ツールがありますか？

HeyGenは、AIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕作成などの強力なAIビデオ編集ツールを提供します。プラットフォームはドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供し、プロフェッショナルなYouTubeビデオエディター体験のためにワークフローを簡素化します。

HeyGenは私のYouTubeコンテンツの字幕を自動生成できますか？

はい、HeyGenは高品質の字幕とキャプションを自動生成し、YouTubeコンテンツのアクセシビリティと広範なリーチを確保します。この機能はシームレスに統合されており、簡単に編集してビデオと一緒にエクスポートできます。

HeyGenはYouTubeクリエイター向けにビデオテンプレートやメディアライブラリを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、YouTube動画を始めるためのプロフェッショナルなビデオテンプレートの幅広い選択肢と、包括的なストックビデオライブラリを提供しています。これにより、外部リソースを必要とせずに魅力的なコンテンツを迅速に組み立てることができます。